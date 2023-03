Związek Sierpień 80 rusza do boju z Komisją Europejską

Już 24 marca 2023 roku o godzinie 12.00 związek zawodowy Sierpień 80 organizuje demonstrację przed siedzibą przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie. A od 21 marca kolejna akcja ulotkowa w kopalniach.

Od wtorku 21 marca Sierpień 80 przeprowadzi kolejną akcję ulotkową we wszystkich kopalniach Polskiej Grupy Górniczej, Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz Tauronu Wydobycie.

Sierpień 80 zwraca uwagę na to, że wejście w życia rozporządzenia metanowego przygotowywanego przez Unię Europejską oznacza koniec polskiego górnictwa.

Dlatego musimy walczyć! Dlatego musimy wyrazić swój sprzeciw! Dlatego 24 marca jedziemy do Warszawy, aby demonstrować przed przedstawicielstwem UE w Polsce - podkreśla związek.

Poniżej prezentujemy treść ulotki Sierpnia 80.

"Górnicy! Trwa walka o zablokowanie dyrektywy metanowej (chodzi o rozporządzenie dotyczące emisji metanu-dop.red.). Jej wejście w życie oznacza likwidację prawie wszystkich polskich kopalń. Większość z nich, likwidacja czeka już w 2027 roku. Pozostałe nie przetrwają roku 2031.

Jeśli nie likwidacja, to wielomiliardowe kary. A to oznaczałoby obniżkę wynagrodzeń, zawieszenie niektórych świadczeń Barbórka, 14 - tka, węgiel) i zupełny brak pieniędzy na inwestycje.

Takich norm nie przetrwa większość z polskich kopalń

Unia Europejska chce, aby od roku 2027 norma metanu na 1000 ton węgla wynosiła 5 ton. Od roku 2031, norma ta ma być jeszcze ostrzejsza i wynosić 3 tony na 1000 ton węgla. Takich norm nie przetrwa większość z polskich kopalń.

Kopalnie PGG to średnia norma 8 ton na 1000 ton wydobytego węgla. Jeszcze gorsza jest sytuacja kopalń JSW. Tam średnio na 1000 ton uwalnia się ponad 25 ton metanu. Oznacza to likwidację wszystkich kopalń, tej największej europejskiej spółki wydobywającej węgiel koksowy. Likwidacji uległaby też kopalnia Brzeszcze z Tauron Wydobycie.

Także pozostałe kopalnie nie miałyby szans przetrwać. Wydobywając węgiel w zaledwie 4 lub 5 kopalniach, koszty wydobycia byłyby tak duże, a korzyści tak małe, że także pozostałe kopalnie zostaną zlikwidowane. Wejście w życia rozporządzenia metanowego przygotowywanego przez UE, oznacza koniec polskiego górnictwa.

Dlatego musimy walczyć! Dlatego musimy wyrazić swój sprzeciw! Dlatego 24 marca jedziemy do Warszawy, aby demonstrować przed przedstawicielstwem UE w Polsce. My swojej demonstracji nie odwołamy! Dlatego nie stój z boku, nie czekaj, przyłącz się do wspólnej walki.

Górnicy pojadą do Warszawy, aby walczyć o swoje miejsca pracy i przyszłość swoich rodzin. Aby walczyć o górnictwo i Śląsk. Ale górnicy nie mogą w tej walce być sami. Bez taniego węgla z polskich kopalń nie będzie taniej energii. Bez taniej energii nie będzie przemysłu.

Upadłość czeka tysiące firm. Gaz i węgiel z importu oznaczają energię kilka razy droższą, niż ta produkowana z polskiego węgla. Nasza gospodarka tego nie przetrwa. Likwidacja naszych kopalń oznacza również brak węgla dla gospodarstw domowych i rolników. Węgiel z importu będzie wielokrotnie droższy.

Rozporządzenie metanowe jest antypolskie. Uderzy w nas wszystkich

Przyjęcie przez UE, norm emisji metanu oznaczają także problemy dla innych. Po górnikach przyjdzie kolej na transport i rolnictwo. Hodowla bydła i produkcja mleka, to ogromna część emisji metanu. Eurobiurokraci i ekoterrorystyczni szaleńcy, już sobie ostrzą zęby na zakaz produkcji mięsa i mleka. To nie jest tylko nasza - górników sprawa. Polska i Polacy nie poradzą sobie bez węgla z naszych kopalń. Nie bądźcie obojętni, wobec losu, jaki szykują Nam euroidioci. Musimy walczyć razem, póki nie jest za późno.

Rozporządzenie metanowe jest antypolskie. Uderzy w nas wszystkich. Dlatego żaden polityk nie może być wobec tych planów UE obojętny. Każdego z nich pytajmy, co zrobi, aby powstrzymać to szaleństwo. Jakie jest jego stanowisko wobec, tych zbrodniczych pomysłów. Zbliżają się wybory do parlamentu krajowego i parlamentu europejskiego.

Każdego polityka, który będzie kandydował, trzeba zapytać, co zrobiłeś, aby powstrzymać politykę UE przed zniszczeniem polskiej gospodarki, zubożeniem polskiego społeczeństwa? Co zrobisz, aby dyrektywa metanowa trafiła do kosza? W tej sprawie nie ma miejsca na kłótnie i spory. Wszyscy powinniśmy razem, powstrzymać te plany UE. Bo dyrektywa metanowa jest antypolska. Wymierzona w polską gospodarkę i społeczeństwo. Czas zmusić polityków do działania. I tych z rządu i tych z opozycji. Czas powiedzieć dość niszczącej polityce eurodyktatorów.

24 marca będziemy protestować przeciwko planom zniszczenia górnictwa i Śląska. Będziemy także protestować przeciwko antypolskiej polityce, biurokratów UE. Niszczeniu naszej gospodarki i rolnictwa. Wpychaniu naszego społeczeństwa w biedę i ubóstwo energetyczne. Nie bądź obojętny. Bądź z nami. To dotyczy także Ciebie!" - zaznacza Sierpień 80.