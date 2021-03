Związki boją się presji UE w kwestii umowy społecznej w górnictwie

W czwartek, 11 marca 2021 roku, będzie obradował zespół plenarny, pracujący nad umową społeczną dla górnictwa. Strony obrad wcześniej uzgodniły, że gdyby zaszła taka potrzeba, to rozmowy kontynuowano by także następnego dnia. Przedstawiciele górniczych związków chcą uzyskać gwarancje, że żadne kluczowe zapisy nie ulegną zmianie w trakcie późniejszych rozmów rządu z Komisją Europejską.

Uniknąć błędów z lat poprzednich

Już 25 września 2020 roku podpisano porozumienie między rządem a górniczymi związkami mówiące, że kopalnie węgla energetycznego będą u nas likwidowane do roku 2049.- Wiadomo, że rząd w odniesieniu do kopalń Polskiej Grupy Górniczej przystał na rok 2049, w którym to ostatnia z kopalń tej spółki miałaby zakończyć wydobycie - wskazuje w rozmowie z portalem WNP.PL prof. Marek Szczepański, socjolog z Uniwersytetu Śląskiego. - Z jednej strony jest to bardzo krótki czas. Natomiast z drugiej - na tyle długi, że można zrobić w tym górnictwie wiele dobrego, ale można zrobić też w nim bardzo wiele złego - dodaje.Jednocześnie zaznacza, że w naszych realiach sięga się z wydobyciem coraz głębiej, warunki górniczo-geologiczne na Śląsku nie są sprzyjające. Trzymając się daty 2049 roku, trzeba między innymi pamiętać o kwestiach rynku pracy, o potrzebie przekwalifikowania wielu osób.Pojawiła się także idea osłon socjalnych, w tym jednorazowych odpraw. Przedstawiciele rozmów wskazywali, że ustalono, iż odprawa dla górnika odchodzącego z pracy miałaby wynieść 120 tys. zł netto.- W skali kraju jest to bardzo dużo. Natomiast dobrze, aby uniknięto błędów z lat 1998-2002, kiedy to zastosowano górniczy pakiet socjalny - podkreśla prof. Marek Szczepański. - Ważne, żeby górnicy mieli wsparcie, w tym wsparcie prawne, na przykład przy zakładaniu jakichś własnych działalności. Ponadto trzeba też pomyśleć o całym otoczeniu górnictwa, w tym o firmach okołogórniczych - dodaje.I podkreśla, że kwestia transformacji górnictwa dotyczy bowiem nie tylko kopalń, ale również firm produkujących na rzecz kopalń i świadczących dla nich różne usługi.- Wraz z likwidacją kopalń sytuacja wielu spółek z otoczenia górnictwa może się znacznie pogorszyć - zaznacza prof. Marek Szczepański.Możliwość realizacji uzgodnionego 25 września 2020 roku harmonogramu likwidacji kopalń węgla energetycznego potwierdziły analizy Głównego Instytutu Górnictwa (GIG), który zbadał pod kątem dostępnych zasobów, posiadanych koncesji czy możliwości eksploatacji plany techniczno-ekonomiczne 12 kopalń (składa się na nie 19 tzw. ruchów), dotyczące 18 pokładów węgla i 927 ścian wydobywczych. Z podsumowania wynika, że do końca 2049 roku kopalnie miałyby jeszcze wydobyć ok. 809 mln ton węgla.