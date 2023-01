Związki w JSW liczą, że zarząd podejmie rozmowy ws. podwyżek płac

Reprezentatywne organizacje związkowe działające w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW): Solidarność, Federacja ZZG JSW oraz Kadra żądają podwyżki wynagrodzeń w 2023 roku o 25 proc.

"Brak spełnienia żądania oznacza wszczęcie sporu zbiorowego z pracodawcą i upoważnia stronę społeczną do podjęcia wszelkich kroków przewidzianych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych do strajku włącznie” - zaznaczyli związkowcy w piśmie skierowanym 3 stycznia 2023 roku do zarządu spółki.

W najbliższy poniedziałek 9 stycznia 2023 roku zarząd JSW ma odpowiedzieć na postulat reprezentatywnych organizacji związkowych. Związkowcy liczą, że zarząd JSW podejmie z nimi rozmowy w temacie żądania 25 proc. podwyżki wynagrodzeń.

Czas pokaże również, jakie wytyczne w tej sprawie popłyną od resortu aktywów państwowych.

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej, wydobywającej głównie węgiel koksowy potrzebny do produkcji stali, pracuje około 22 tys. osób. Średnia płaca w spółce wynosi około 13 tys. zł brutto na miesiąc.

W trzecim kwartale 2022 roku grupa kapitałowa JSW wypracowała zysk netto w wysokości 2,15 mld zł. Po 9 miesiącach 2022 roku wynik netto JSW osiągnął rekordowy poziom 6,36 mld zł.