Związki z Bogdanki chwalą porozumienie o podwyżkach płac

Organizacje związkowe zrzeszające pracowników Lubelskiego Węgla Bogdanka zawarły porozumienie z zarządem spółki w sprawie podwyżek płac dla załogi.

Maksymalne przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniesie 11821 złotych brutto

Uzgodniono, że jeżeli kopalnia wydobędzie zakładane 8,5 miliona ton węgla handlowego, tegoroczne maksymalne przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniesie 11821 złotych brutto, co oznacza wzrost o 15,4 procent wobec średniego wynagrodzenia za rok ubiegły (liczonego bez nagród motywacyjnych i świadczeń o charakterze socjalnym).

W zakończonych negocjacjach stronę społeczną reprezentowali przedstawiciele Solidarności, Związku Zawodowego Górników w Polsce, Związku Zawodowego Kadra oraz Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce Przeróbka.

Zgodnie z opublikowanym przez nich komunikatem, poziom maksymalnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników LW Bogdanka ma być osiągnięty poprzez "wzrost podstawy do budowy tabel stawek płac zasadniczych oraz utrzymanie poziomu miesięcznej premii regulaminowej na tych samych zasadach co w I półroczu 2022 roku".

Jak przypomina Solidarność Górnicza, poruszono też kwestię bezpłatnych talonów i bonów na posiłki.

Pracownicy, którzy nie otrzymują talonów uprawniających do nabycia posiłków regeneracyjnych, albo produktów umożliwiających przygotowanie posiłków regeneracyjnych, uzyskali prawo do bonu na posiłki pracownicze. Wartość bezpłatnych talonów (flapsów) wyniesie 36 zł netto za dniówkę roboczą, a bonów - 29 zł brutto za dniówkę roboczą. Szczegółowe zasady ich przyznawania zostaną uregulowane zapisami protokołu dodatkowego do zakładowego układu zbiorowego pracy.

W pierwszym kwartale 2023 roku talony i bony, których wartość zostanie przelana na karty przedpłacone z wyrównaniem wartości od 1 stycznia, będzie można zrealizować nie tylko w placówkach PHU Górnik, ale także w innych punktach handlowych (co najmniej 25 sklepów jednej z popularnych sieci).

Po pierwszym półroczu ocenią, jak przebiega realizacja wynegocjowanych zapisów

Strony porozumienia zastrzegły sobie prawo przystąpienia do renegocjacji jego zapisów w przypadku "istotnej zmiany sytuacji ekonomicznej pracodawcy".

- Na tę chwilę jest to porozumienie dość dobre, bo zakłada, że osiągnięcie maksymalnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników nastąpi przy wydobyciu rocznym na poziomie 8,5 mln ton, a więc o milion ton niższym od wydobycia z lat ubiegłych - ocenia przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność LW Bogdanka Antoni Pasieczny, cytowany w Solidarności Górniczej.

- Po pierwszym półroczu i tak spotkamy się ponownie, by ocenić, w jakim miejscu jesteśmy i jak przebiega realizacja wynegocjowanych zapisów. Wiadomo, że każdy związkowiec chce wywalczyć możliwie dużo, jednak myślę, że to, co udało się uzgodnić, jest korzystne dla pracowników, a to rzecz najważniejsza - podkreśla Antoni Pasieczny.

Lubelski Węgiel Bogdanka wydobywa węgiel kamienny energetyczny. Sprzedawany przez nią surowiec stosowany jest przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Klientami są w głównej mierze firmy przemysłowe, przede wszystkim podmioty prowadzące działalność w branży elektroenergetycznej, zlokalizowane we wschodniej i północno-wschodniej Polsce.