Związki z JSW: albo 15 proc. dla załogi, albo demonstracja w Warszawie

Reprezentatywne organizacje związkowe działające w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) żądają wypłacenia pracownikom spółki 15 proc. netto wartości kwoty przeznaczonej na podatek od nadmiarowych zysków - dowiedział się WNP.PL.

Przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych działających w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) - Solidarność, Federacja Związku Zawodowego Górników JSW oraz Kadra - wskazali 27 lipca w trakcie spotkania z zarządem spółki, że - w związku z zamiarem obciążenia JSW podatkiem od nadmiarowych zysków za rok 2022 jako jedynej spółki z branży węglowej - żądają wypłacenia pracownikom spółki 15 proc. netto wartości kwoty przeznaczonej na ten podatek.

To żądanie reprezentatywne organizacje związkowe działające w JSW kierują do wiceministra aktywów państwowych Marka Wesołego oraz do zarządu spółki.

Związkowcy podkreślają, że żądanie to kierują w ramach ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Zaznaczają, że jeżeli nie otrzymają odpowiedzi w ustawowym terminie, to zorganizują manifestację w Warszawie.

Grupa kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest największym producentem węgla koksowego hard w Unii Europejskiej i jednym z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja, sprzedaż koksu i węglopochodnych stanowią podstawową działalność grupy JSW.