Związki z JSW zapowiadają protesty, by wywalczyć duże podwyżki

Uważamy, że brak propozycji dotyczących wynagrodzeń ze strony Zarządu jest postawą skandaliczną wyrażającą brak szacunku wobec pracowników naszej spółki - wskazują reprezentatywne organizacje związkowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Rokowania 12 stycznia 2023 roku z udziałem przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych zrzeszających pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej i zarządu spółki w sprawie tegorocznych podwyżek zakończyły się fiaskiem.

Stronom nie udało się porozumieć.

W związku z brakiem realizacji żądań oraz brakiem rzeczowych propozycji ze strony zarządu JSW SA Reprezentatywne Organizacje Związkowe JSW w ramach Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych przechodzą do następnego etapu jakim są mediacje oraz rozpoczynają przygotowania do akcji protestacyjnych - zaznaczono w stanowisku opublikowanym przez związkowców po zakończeniu rozmów.

Zarząd JSW: przy wzroście wynagrodzeń o 25 proc., szacunkowy roczny koszt wyniósłby około 910 mln zł

Reprezentatywne organizacje związkowe JSW: Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ Solidarność JSW SA, Federacja Związku Zawodowego Górników JSW SA i Związek Zawodowy Kadra Pracowników JSW SA - żądają 25-procentowego wzrostu stawek płacy zasadniczej dla pracowników spółki od 1 stycznia 2023 roku.

Przekonują, że wynik finansowy JSW za rok ubiegły umożliwia realizację tak sformułowanego postulatu. Efekty rokowań zawarto w podpisanym 12 stycznia 2023 roku protokole rozbieżności.

- Strona Społeczna podtrzymuje swoje stanowisko w kwestii "Podniesienia stawek płac zasadniczych pracowników o 25 proc." od 01.01.2023 roku argumentując to osiągniętym wynikiem finansowym JSW SA za IX m-cy 2022 r. na poziomie 5,9 mld zł i przewidywanym wynikiem finansowym za 2022 r. na poziomie 7 -7,5 mld zł - brzmi fragment poświęcony żądaniu wysuniętemu przez związki zawodowe.

Jak wskazuje Solidarność Górnicza - poruszono również kwestię zagadkowych słów umieszczonych przez posła Grzegorza Matusiaka (Prawo i Sprawiedliwość) w mediach społecznościowych. Parlamentarzysta podziękował Związkowi Zawodowemu Jedność, prezesowi JSW Tomaszowi Cudnemu oraz wiceprezesowi Arturowi Wojtkowowi "za merytoryczną dyskusję i ustalenia ws. wynagrodzeń w 2023 roku w JSW".

- Reprezentatywne Organizacje Związkowe JSW SA przytaczając artykuł Posła RP Pana Grzegorza Matusiaka zwracają się z wnioskiem o przedstawienie ustaleń jakie zawarto w trakcie spotkania mediacyjnego. Strona społeczna oświadcza, że żadne Porozumienie podpisane z Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi JSW SA nie blokuje żadnych korzystniejszych rozwiązań w kwestii wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych - zapisano w protokole.

Ustosunkowując się do wniosku strony społecznej, zarząd JSW oświadczył, że "w trakcie spotkania mediacyjnego z ZZ Jedność nie doszło do żadnych ustaleń odnośnie wzrostu wynagrodzeń, nie padły żadne deklaracje, a prezes zarządu poinformował, że żądanie ZZ Jedność (...) jest nie do przyjęcia".

Jeśli chodzi o postulat zgłoszony przez organizacje reprezentatywne, "zarząd przyjął do wiadomości stanowisko strony społecznej i jest otwarty na prowadzenie rozmów w temacie wzrostu wynagrodzeń w 2023 roku".

"Jednocześnie zarząd JSW SA poinformował stronę społeczną, że przy wzroście wynagrodzeń o 25 proc., szacunkowy roczny koszt wyniósłby ok. 910 mln zł. (726 mln + koszty ZUS) - zaznaczono w punkcie poświęconym stanowisku pracodawcy.

Brak propozycji dotyczących wynagrodzeń ze strony zarządu związki uznały za skandaliczny

Jak przypomina Solidarność Górnicza, szefostwo JSW zaakceptowało propozycję związków zawodowych, żeby mediatorem w sporze zbiorowym został senator Wojciech Piecha. Spotkanie mediacyjne ma się odbyć 25 stycznia.

Ustalenia te nie wpływają na związkowe plany przeprowadzenia protestów.

- Do wszystkich pracowników zwracamy się o kontakt z Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi na swoich zakładach w celu uzyskania informacji dotyczących akcji protestacyjnych. Uważamy, że brak propozycji dotyczących wynagrodzeń ze strony zarządu jest postawą skandaliczną wyrażającą brak szacunku wobec pracowników naszej spółki - piszą związkowcy.

- Natomiast w związku z brakiem odpowiedzi ze strony właściciela tj. Ministerstwa Aktywów Państwowych na wniosek w sprawie spotkania ze stroną społeczną - właśnie tam przeprowadzimy I etap akcji protestacyjnej. Nie pominiemy też siedziby JSW - zapowiadają reprezentatywne organizacje związkowe.