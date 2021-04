Związki zawodowe mają wiele na sumieniu

Pomimo zapewnień, że Solidarność wyciągnie wnioski z czasów, kiedy pełniła rolę chłopca na posyłki za rządu AWS-u, tak naprawdę żadnych wniosków z tego nie wyciągnęła. Dzisiaj znowu o rządzie premiera Mateusza Morawieckiego mówi „nasz rząd”, a o samym Morawieckim - „nasz premier”. Tak jak niegdyś o Jerzym Buzku i rządzie AWS-u - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Bogusław Ziętek, przewodniczący Sierpnia 80.

- Ile nam zostanie – wystarczy spojrzeć na kraje starej Unii Europejskiej. Stamtąd praktycznie wypędzono cały przemysł, na przykład hutnictwo. A ten, który pozostał, jest w defensywie, choćby przemysł motoryzacyjny. Wśród stu największych firm świata w pierwszej dziesiątce nie ma żadnej z Europy... W pierwszej pięćdziesiątce największych światowych firm zaledwie siedem to koncerny europejskie. To pokazuje skalę degradacji przemysłu na naszym kontynencie.Pokazuje to także, dokąd nas prowadzą rządy eurobiurokratów i jak bardzo przegrywamy z resztą świata wyścig o rozwój. Przecież jeszcze niedawno Europa była potęgą gospodarczą o globalnym znaczeniu. Dziś jest światowym zaściankiem.A wracając do pytania, co Polacy będą robić w najbliższych latach... Odpowiadam: montować panele fotowoltaiczne, których elementy sprowadzane będą z Chin, oraz elementy farm wiatrowych, do których turbiny i skrzydła produkować będą Niemcy lub Brytyjczycy. Nic więcej nam nie pozostanie.Czytaj także: Ceny wyrobów stalowych biją rekordy. To wielka szansa dla JSW - Jasne, że nie. Mówiąc obrazowo, znajdziemy się na końcu łańcucha pokarmowego. W wyniku likwidacji górnictwa i energetyki konwencjonalnej tylko ze Śląska wyemigrować będzie musiało około dwóch milionów ludzi.Ale nie tylko Śląsk będzie ofiarą tej polityki. Zniszczenie energetyki konwencjonalnej to również upadek wielu regionów kraju, które dziś nieźle sobie radzą, jak np. okolice Bełchatowa i Konina.- Nie zdołaliśmy w wystarczającym stopniu wpłynąć na inne związki zawodowe, żeby konsekwentnie broniły interesów gospodarczych Polski. i stać się wystarczająco silnym związkiem zawodowym, by móc zrobić to samodzielnie.I wreszcie – nie zdołaliśmy przekonać społeczeństwa, że to, z czym mamy do czynienia, dotyczy nie tylko garstki związkowców, których można nie lubić, lub wyłącznie górników, którzy paradoksalnie wejdą w ten proces stosunkowo najlepiej zabezpieczeni.Dotyczy to nas wszystkich i wszyscy musimy wywierać presję na polityków, żeby dbali o nasz wspólny interes, a nie służyli za maszynki do głosowania, nie przejmując się tym, jakie będą konsekwencje decyzji, które bezmyślnie podejmują.- Naturalnie, że tak. Ale trzeba sobie zdawać sprawę, ile mógł sam zrobić Sierpień 80 w tych warunkach... Cały czas powinniśmy pamiętać, że są tacy, którzy mogą o wiele więcej niż Sierpień 80, a robią o wiele mniej niż my.Warto pamiętać, że większość parlamentarna tego rządu to chyba tylko trzech posłów. A sam PiS na Śląsku ma ich ponad trzydziestu. Gdyby wśród nich znalazło się dziesięciu sprawiedliwych, którzy przejmują się tym, co stanie się z ich miastem czy regionem, to ten rząd nie miałby żadnych szans na prowadzenie swojej antygórniczej i antyśląskiej polityki.Tych ludzi do Sejmu ktoś wybierał. Ktoś im roznosił ulotki, rozklejał plakaty, bił brawo na ich wiecach wyborczych... Zachodzi zatem pytanie, dlaczego ci, którzy to robili, nie upominają się o to, co im obiecano?- To słaba, umierająca centrala związkowa, która udaje, że jej nie ma. Niczym struś chowa głowę w piasek, chociaż potrafi też stroszyć pióra, że jest drugą co do wielkości centralą związkową.I cóż z tego? Czy ktokolwiek widział jakieś jej inicjatywy w ostatnich kilku latach? Także teraz, podczas negocjowania tzw. umowy społecznej dla górnictwa, były takie związki zawodowe, które chciały ratować tyle, ile się da. Ale były również i takie, które - zanim jeszcze umowę wynegocjowano - poleciały do Urzędu Marszałkowskiego aplikować o granty z pieniędzy Unii Europejskiej, które mają służyć przekwalifikowaniu górników.Trzeba mieć tylko nadzieję, że nie będą ich przekwalifikowywać na fryzjerów dla psów, jak chciano to robić ze stoczniowcami. Związki zawodowe nie działają w próżni. Jeżeli społeczeństwo nie będzie stawiać oporu wobec złych, szkodliwych działań i decyzji władzy, to nic z tego nie będzie.- Słusznie są tak nazywani! Wielu z nich bowiem załatwiło sobie posady w radach nadzorczych lub w fundacjach działających przy różnych spółkach. Wystarczy spojrzeć na skład Fundacji JSW, która co roku otrzymuje od Jastrzębskiej Spółki Węglowej kilkanaście milionów złotych.Ja jednak mogę bić się tylko we własne piersi. W żadnej fundacji ani radzie nadzorczej nie zasiadam, ani nie zasiadałem. A mój związek w statucie ma zapisany zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.Oczywiście tak, jak wszędzie, także u nas trafiają się czarne owce... Ale staramy się dobrze pełnić swoją rolę i - w przeciwieństwie do innych związków zawodowych - nie wyciągamy ręki do rządu i państwa o dotacje. Natomiast niektóre związki zawodowe potrafiły wykorzystać nawet ostatnią pandemię koronawirusa, aby sięgnąć po pieniądze z tarczy antycovidowej. Jeśli związkowiec jest na garnuszku rządu lub pracodawcy, to żaden z niego związkowiec...