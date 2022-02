Związki zobaczą wniosek notyfikacyjny ws. pomocy dla górnictwa na następnym spotkaniu z rządem

Wniosek notyfikacyjny rządu do KE ws. pomocy publicznej dla górnictwa, zostanie pokazany stronie społecznej na kolejnym spotkaniu - poinformował po poniedziałkowych rozmowach z przedstawicielami rządu szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz.

Jak zaznaczył Kolorz, we wniosku należy jeszcze zmodyfikować pewne jego elementy, dotyczące kosztów. "To się pewnie stanie w przeciągu najbliższych dwóch-trzech tygodni" - ocenił związkowiec. "Ostateczny wniosek zostanie pokazany na następnym spotkaniu ze stroną rządową. Spotkanie to odbędzie się, jak tylko wniosek będzie gotowy" - dodał.

Chodzi o notyfikację pomocy publicznej dla sektora węglowego w postaci dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych. Pierwsza transza takich dopłat - 400 mln zł - została przed tygodniem wypłacona Polskiej Grupie Górniczej.

W poniedziałkowych rozmowach w Warszawie ze strony rządowej uczestniczyli m.in. wicepremier, minister aktywów Jacek Sasin, minister klimatu Anna Moskwa, pełnomocnicy rządu: ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego Piotr Pyzik, oraz ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

Jak mówili po spotkaniu jego uczestnicy ze strony społecznej, miało ono charakter roboczy, omawiano postępy w realizacji zawartej w ub. roku umowy społecznej dla górnictwa.

W styczniu strony zgodziły się, że spotkania sygnatariuszy umowy będą miały charakter cykliczny. Uzgodniono m.in, że podstawą wniosku notyfikacyjnego, szczególnie w zakresie harmonogramu wygaszania kopalń i programów operacyjnych będą zapisy umowy społecznej. Uzgodniono wtedy, że projekt wniosku notyfikacyjnego zostanie przekazany stronie społecznej równocześnie z przekazaniem do UOKiK, który zgodnie z procedurą przekazuje go do Komisji Europejskiej.

Podpisana 28 maja ub. roku umowa społeczna określa zasady i tempo wygaszania polskich kopalń węgla kamiennego (energetycznego) w perspektywie 2049 roku. Dokument zawiera m.in. gwarancje zatrudnienia oraz osłon socjalnych dla górników oraz przewiduje budżetowe dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych. Rozwiązania pomocowe znalazły się znowelizowanej ustawie górniczej i wymagają notyfikacji Komisji Europejskiej.