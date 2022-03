Związkowcy apelują o jak najszybsze zwołanie górniczego zespołu trójstronnego

Rada Krajowa Związku Zawodowego Górników w Polsce (ZZGwP) we wtorek, 15 marca 2022 roku, wystosowała wniosek do wiceministra aktywów państwowych i pełnomocnika rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego Piotra Pyzika o niezwłoczne zwołanie posiedzenia Zespołu Trójstronnego do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników w związku z sytuacją wynikającą z wojny w Ukrainie.