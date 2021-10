Związkowcy chcą obniżyć VAT na prąd i zablokować pakiet Fit for 55

Postulat dotyczący obniżenia podatku VAT na energię elektryczną, a także brak realizacji przez rząd „Programu dla Śląska” oraz sprzeciw wobec unijnego pakietu „Fit for 55” były najistotniejszymi kwestiami Walnego Zebrania Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność, które odbyło się 14 października w Zabrzu.

Solidarni z Turowem

"Z przykrością należy stwierdzić, że dokument, który miał być kamieniem milowym w gospodarczej historii naszego regionu, został potraktowany przez rząd wyłącznie jako element propagandy sukcesu, a nie zadanie do zrealizowania" - zaznaczono w przyjętym stanowisku.- Bardzo krytycznie oceniliśmy realizacje „Programu dla Śląska” - przyznał Dominik Kolorz. - Mamy do tego prawo, a wręcz jest to nasz obowiązek, bo Solidarność śląsko-dąbrowska była matką chrzestną tego programu. Stanowisko jest bardzo ostre. Na tę chwile wycofujemy wszystkich swoich przedstawicieli ze wszystkich rad wykonawczych tego programu i żądamy od pana premiera Morawieckiego, żeby tego programu nie wykorzystywać propagandowo, lecz aby go realizować, albo po męsku zakończyć - zaznaczył Dominik Kolorz.Zobacz także: G. Tobiszowski o energetyce i klimacie: za dużo ideologii, za mało pragmatyzmu Wśród zgłoszonych postulatów znalazło się również żądanie realizacji projektów inwestycyjnych w zakresie nowoczesnych technologii węglowych, które zostały zapisane umowie społecznej dotyczącej transformacji górnictwa z 28 maja 2021 roku. WZD wezwało też rząd do realizacji porozumienia płacowego podpisanego w 2019 roku z oświatową Solidarnością w sprawie powiązania płac w oświacie ze średnią płacą w gospodarce narodowej.Uczestnicy WZD przyjęli także m.in. stanowisko wyrażające Solidarność z pracownikami KWB Turów, których miejsca pracy są zagrożone w związku z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazującym zamknięcie kopalni. W stanowisku zawarty były też apel o solidarny udział w proteście."Trzeba postawić jasno granice. To, co dzieje się w Turowie, może się stać w każdym innym polskim mieście, w każdym innym regionie kraju. Wystarczy jedna decyzja unijnego urzędnika, żeby tu czy tam doprowadzić do likwidacji przedsiębiorstwa i tysiące ludzi posłać na bruk" - wskazano w stanowisku.Podczas obrad omówiono też przygotowania do manifestacji w obronie Turowa, która ma zostać przeprowadzona 22 października w Luksemburgu.Kolejne przyjęte przez WZD stanowiska dotyczyły systemowych rozwiązań dotyczących służby zdrowia m.in. w zakresie kształtowania wynagrodzeń oraz wyceny świadczeń medycznych. Delegaci zaapelowali też o wsparcie rządu dla branży motoryzacyjnej, która znajduje się obecnie w głębokim kryzysie.Jak wskazuje śląsko-dąbrowska Solidarność, delegaci zadeklarowali również wsparcie dla pracowników sądów i prokuratury, którzy walczą o wzrost płac oraz stworzenie w tych instytucjach czytelnych zasad wynagradzania i awansu zawodowego. WZD przyjęło też stanowisko, w którym zaapelowało do rządu RP o rozwiązanie problemu nierównego traktowania części matek w programie „Mama 4 +”.Walne Zebranie Delegatów to najwyższa władza NSZZ „Solidarność” w regionie. Czwartkowe posiedzenie miało charakter sprawozdawczy. Kolejne WZD, podczas którego zostaną wybrane władze śląsko-dąbrowskiej Solidarności, odbędzie się za dwa lata.