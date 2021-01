Związkowcy chcą uwzględnienia w programie osłonowym pracowników PG Silesia

Organizacje związkowe działające w PG Silesia zwracają się do wszystkich stron negocjujących umowę społeczną dotyczącą transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego, aby ujęły w programie osłon pracowników PG Silesia. Struktura własnościowa podmiotów nie powinna być przeszkodą - zaznaczyli przedstawiciele związków działających w PG Silesia w piśmie do Artura Sobonia, wiceministra aktywów państwowych, pełnomocnika rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego.

W piśmie związkowcy wskazują, że nie ma znaczenia, czy jest to spółka kontrolowana bezpośrednio, pośrednio czy niekontrolowana przez Skarb Państwa.

W kopalniach tych bez względu na strukturę własnościową pracują polscy obywatele i powinni oni mieć takie same prawa.

Nie wolno dyskryminować pracownika tylko dla tego, że pracuje w prywatnej kopalni - wskazują związkowcy z PG Silesia.

My także płacimy podatki