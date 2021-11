Związkowcy chcą wyjaśnień od Morawieckiego. Nad branżą zawisło widmo bankructwa

Sierpień 80 wystosował pismo do premiera Mateusza Morawieckiego. Zwraca się w nim o pilne poinformowanie strony społecznej, na temat przebiegu rozmów z Unią Europejską, w sprawie zgody na reformę polskiego górnictwa, zgodnie z porozumieniem podpisanym ze stroną społeczną. "Wnioskujemy do Pana Premiera, o natychmiastowe udzielenie informacji opinii publicznej i sygnatariuszom porozumienia, na jakim etapie są negocjacje z Unią Europejską" - zaznacza Sierpień 80.

Czeka nas katastrofa

Związkowcy twierdzą, że wobec skali wyzwań, jakie przed nami stoją powinno zostać powołane z powrotem Ministerstwo Energii, na czele którego musi stanąć doświadczony, odpowiednio wysoko umocowany polityk, który zna branże, a nie będzie musiał się jej uczyć od nowa."Należy pilnie powołać Pełnomocnika Rządu ds. Transformacji Regionów Górniczych, który natychmiast przystąpi do opracowywania wariantowych strategii działania.Jak najszybciej, trzeba też przygotować plan funkcjonowania górnictwa i energetyki w nowej strukturze organizacyjnej, uwzględniając zagrożenia jakie są przed nami, wśród których najważniejsze to, odmowa UE zgody na przygotowany przez Polskę i uzgodniony ze stroną społeczną plan transformacji górnictwa oraz nadchodzący światowy kryzys energetyczny i drastycznie rosnące ceny surowców.Jeśli dalej będziemy tracić czas, czeka nas katastrofa. Z uwagi na wagę problemu oraz zagrożenia związane z bezpieczeństwem energetycznym kraju, powyższe pismo zostaje również wysłane do Wicepremiera ds. Bezpieczeństwa oraz szefa Prawa i Sprawiedliwości, a więc niejako Pańskiego mocodawcy, Premiera Jarosław Kaczyńskiego" - kończy pismo do premiera Mateusza Morawieckiego przewodniczący Sierpnia 80 Bogusław Ziętek.