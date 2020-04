Związkowcy do Andrzeja Dudy: spalanie węgla jest najtańszą tarczą dla Polski

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Kadra Górnictwo wystosował 7 kwietnia 2020 roku pismo do prezydenta Andrzeja Dudy, w którym przedstawił stanowisko pod nazwą „Kupuj świadomie produkt polski”. - Z niepokojem obserwuję sytuację branży wydobywczej w Polsce. Opinie środowiska górniczego kierowane do osób odpowiedzialnych za branżę energetyczną pozostają bez odpowiedzi. Sytuacja producentów węgla staje się coraz bardziej niepokojąca - zaznaczył w piśmie do prezydenta przewodniczący MZZ Kadra Górnictwo Krzysztof Stanisławski.

Krzysztof Stanisławski wskazuje, że spalanie polskiego węgla nie wymaga żadnych nakładów finansowych.

Jak argumentuje, jest to najtańsza tarcza mogąca ochronić setki tysięcy ludzi.

Zdaniem Stanisławskiego przy niskich cenach pozwoleń na emisje CO2 cena energii z węgla jest niższa od ceny energii produkowanej z innych źródeł.