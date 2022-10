Związkowcy jadą do Warszawy. Protest pod PGE już w listopadzie

Chcemy się dowiedzieć, skąd takie wysokie ceny energii, biorąc pod uwagę, że PGE ma przynieść na koniec roku 8, a może i 9 miliardów zysku - zapowiada Rafał Jedwabny z WZZ Sierpnień 80.

W poniedziałek rano pod biurem poselskim Mateusza Morawieckiego w Katowicach pojawili się przedstawiciele z Sierpnia '80. Związkowcy mieli ze sobą betoniarkę i cegły, po tym jak nie zastali na miejscu posła Morawieckiego, zdecydowali się w ramach protestu zlikwidować jego biuro i zamurować wejście do gabinetu.

- Nie widzimy powodu, żeby dalej utrzymywać to biuro, które kosztuje podatników około 50 tysięcy złotych miesięcznie a premier nie pokazuje się tu od wielu miesięcy - tłumaczy Rafał Jedwabny z Sierpnia '80.

"Mamy nadzieję, że premier zachowa się honorowo i sam zlikwiduje to biuro"

Ostatecznie drzwi do biura poselskiego Mateusza Morawieckiego nie udało się związkowcom zamurować, interweniowała policja.

- Wpadły kordony policji, zaczęły nas przepychać, dlatego postanowiłem wycofać kolegów. My tutaj nie przychodzimy, żeby się bić z policjantami, to są tacy sami Polacy jak my. Mam nadzieje, że Morawiecki zachowa się honorowo i sam zlikwiduje to biuro - tłumaczy Rafał Jedwabny, WZZ Sierpień '80.

Premier nie wysłuchał ich w Katowicach, więc jadą do Warszawy

To był już kolejny protest związkowców pod katowickim biurem poselskim Mateusza Morawieckiego. Pierwszy raz taniego węgla w tym miejscu związkowcy domagali się w połowie września. Protest, który miał formę happeningu, był odpowiedzią na zapewnienia rządu Mateusza Morawieckiego o tym, że tani węgiel będzie dostępny dla wszystkich obywateli.

Ponieważ teraz kolejny protest, jak mówią związkowcy, nie przyniósł jednak efektów teraz zamierzają pójść o krok dalej i zapowiadają wizytę w Warszawie

- Nie ma sensu pod tym biurem się tutaj spotykać, bo to biuro jest nieczynne. Kolejną akcję robimy 4 listopada pod Polską Grupą Energetyczną w Warszawie. Chcemy się dowiedzieć między innymi, skąd są takie wysokie ceny energii, biorąc pod uwagę, ze PGE ma przynieść na koniec roku 8, a może i 9 miliardów zysku - mówi Rafał Jedwabny WZZ Sierpień '80.