Związkowcy mają dość. "Czujemy się oszukani"

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna (ZOK) NSZZ Solidarność Tauronu Wydobycie bije na alarm.

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna (ZOK) NSZZ Solidarność Tauron Wydobycie bije na alarm.

Wskazuje ona, że koncern Tauron Polska Energia nie odbiera zakontraktowanego węgla, co jest w ocenie związkowców złamaniem zawartych wcześniej porozumień.

Sygnatariuszem umów był minister aktywów państwowych Jacek Sasin, dlatego na jego ręce Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ Solidarność Tauron Wydobycie ZOK skierowała pismo, żądając podjęcia działań, które miałyby doprowadzić do odbioru surowca przez Tauron Polska Energia.

- Czujemy się oszukani, gdyż zawarte ustalenia i wielokrotne zapewnienia o odbiorach naszego węgla nie są realizowane, a zwały węgla rosnące na przykopalnianych składowiskach budzą coraz większy niepokój załóg górniczych - zaznaczyli związkowcy w piśmie do ministra aktywów państwowych Jacka Sasina.

Szefowie komisji zakładowych NSZZ Solidarność z wszystkich trzech kopalń wchodzących w skład Tauron Wydobycie: Zakład Górniczy Brzeszcze (Stanisław Kłysz), Zakład Górniczy Janina (Stanisław Kurnik) oraz Zakład Górniczy Sobieski (Waldemar Sopata) - podkreślają, że w trakcie negocjacji ubiegłorocznych porozumień społecznych dotyczących warunków przejęcia Tauron Wydobycie przez Skarb Państwa przekonywano ich, że wydzielenie spółki Tauron Wydobycie z TPE nie będzie rzutowało negatywnie na bieżącą i przyszłą działalność firmy.

Związkowcy: Przypominamy, że zarząd Tauronu Polska Enegia w imieniu swoim, jak i Tauronu Wytwarzanie złożył dnia 7 sierpnia 2023 r. pisemną deklarację odbioru miałów z Tauron Wydobycie

- Przypominamy, że zarząd Tauronu Polska Enegia w imieniu swoim, jak i Tauronu Wytwarzanie złożył dnia 7 sierpnia 2023 r. pisemną deklarację odbioru miałów z Tauron Wydobycie, a dnia 5 września 2023 r. jako strona społeczna skierowaliśmy do prezesa Tauronu Polska Energia żądanie realizacji zawartych porozumień (pismo otrzymał również Pan Premier Morawiecki, Wicepremier Kaczyński i Pan Minister - wskazali związkowcy i skrytykowali dotychczasową politykę zaopatrywania się Tauronu Polska Energia w surowiec.

- Odnosimy wrażenie, że zarząd Tauronu Polska Energia, zaopatrując swoje elektrownie i elektrociepłownie w zagraniczny surowiec, nie dba o interes gospodarki Polski. Taka krótkowzroczna polityka może doprowadzić do powtórki scenariusza z 2022r., czyli zapaści i braku możliwości zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, a sektor górniczy do kryzysu - wskazali związkowcy.

Podkreślają też oni, że załoga nie jest informowana o rzeczywistych planach rządu wobec Tauronu Wydobycie SA.

- Choć w naszych bezpośrednich spotkaniach we wrześniu i październiku br. z zarządami Tauron Polska Energia i Tauron Wytwarzanie uczestniczył pan Minister Marek Wesoły, który mocą swojego urzędu gwarantował wiarygodność prowadzonych rozmów i podjętych ustaleń o wielkości odbiorów węgla z Tauron Wydobycie, to fakty, z przykrością stwierdzamy, są inne. Mamy nieodparte wrażenie, że mydli nam się oczy, jakie są prawdziwe intencje względem przyszłości naszej spółki. Nie możemy dalej się temu biernie przyglądać i uczestniczyć w tym teatrze. Niejednokrotnie udowadnialiśmy naszą wiarygodność i uczciwość w działaniach. Przypominamy, że jesteśmy reprezentantami nie tylko ponad 7 tysięcy pracowników, ale całych gmin i powiatów, a likwidacja, do której niewątpliwie zmierza taka polityka handlowa, nie pozwala nam stać bezczynnie. Ponadto jest to także łamanie podpisanej Umowy społecznej” - zaznaczyli.

Problem narasta i wielkość nieodebranego węgla przez Grupę Tauron w 2023 r. szacowany jest na ponad 1 mln ton

Wskazują oni, że „argument o braku zapotrzebowania na energię elektryczną wytwarzaną z węgla kamiennego przestał obowiązywać ze względu na wzrost zapotrzebowania w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym”.

- Pomimo to zapotrzebowanie na węgiel z naszej spółki zostało zredukowane na kolejny miesiąc o połowę (z 300 tys. ton na 150 tys. ton). Czy tak postępuje wiarygodny partner, który prowadzi negocjacje w dobrej wierze? Chyba że intencje są inne? - retorycznie pytają autorzy pisma.

- Dbając o interes społeczny i gospodarczy kraju, straciliśmy na tej polityce na kilku płaszczyznach. Zabezpieczaliśmy węgiel dla Grupy Tauron, nie sprzedając innym kontrahentom, ponieśliśmy koszty zwałowania, a na końcu dowiadujemy się, że Grupa nie jest zainteresowana naszym węglem. Problem narasta i wielkość nieodebranego węgla przez Grupę Tauron w 2023 r. szacowany jest na ponad 1 mln ton, co stanowi 1/3 produkcji miałów naszej spółki - wyliczają przewodniczący związku z Brzeszcz, Janiny i Sobieskiego.

Związkowcy do ministra Sasina: Żądamy zdecydowanych działań i oczekujemy na potwierdzenie wiarygodności pana pozycji jako sygnatariusza zawartych porozumień

Domagają się oni, aby szef resortu aktywów państwowych doprowadził do odbioru węgla przez TPE.

- Dość deklaracji bez pokrycia! (…) Żądamy zdecydowanych działań ze strony Pana Ministra i oczekujemy na potwierdzenie wiarygodności Pana pozycji jako sygnatariusza zawartych porozumień i poczynionych ustaleń, w szczególności dotyczących odbioru zakontraktowanego 1 mln ton węgla przez Tauron Polska Energia w 2023 r. po cenie wynikającej z umowy - podkreślają na końcu pisma związkowcy.

Oprócz ministra aktywów państwowych Jacka Sasina pismo otrzymali między innymi: premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Kaczyński, wiceminister aktywów państwowych Marek Wesoły, przewodniczący Solidarności Piotr Duda, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność Jarosław Grzesik oraz przewodniczący górniczej Solidarności Bogusław Hutek.