Związkowcy napisali list otwarty do prezes JSW Barbary Piontek

Reprezentatywne organizacje związkowe działające w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW): Solidarność, Federacja Związku Zawodowego Górników JSW oraz Związek Zawodowy Kadra Pracowników JSW wystosowały list otwarty do prezes JSW Barbary Piontek.

Napięta sytuacja na linii reprezentatywne organizacje związkowe - zarząd JSW

A oto prawda. Na owym spotkaniu online zorganizowanym 07.06.2021r. do proponowanych przez Zarząd rozwiązań przychyliła się tylko jedna organizacja związkowa z KWK „Budryk” mająca w swoich strukturach aż 157 zrzeszonych członków. To jest bardzo ciekawe, że dla Pani Prezes, organizacja związkowa ze swoimi 157 członkami stanowi większość z 65 organizacji przedstawicieli strony społecznej .O zgrozo. Tak liczy absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. O czym Pani Prezes myślała na wykładach?Pomożemy Pani Profesor zrozumieć jak to jest z tą większością i przedstawiamy bardzo proste wyliczenia, których nie potrafi załapać Pani Prezes. Otóż te trzy Reprezentatywne Organizacje Związkowe zrzeszają w swoich strukturach 35 Organizacji Zakładowych, to jest 17 579 członków, co daje 79,90 proc. wszystkich pracowników JSW S.A. Nic dodać.Oto przykład trzeci. W oświadczeniu Pani Prezes poinformowała, że „Zarząd dbając o swoich pracowników udzielił gwarancji zatrudnienia na 10 lat”. To jest kłamstwo.A oto prawda. Te gwarancje zostały udzielone na podstawie źródła prawa pracy, jakim jest Porozumienie zbiorowe zawarte w trybie art. 9 § 1 Kodeksu Pracy w dniu 31.03.2021r. pomiędzy Zarządem JSW S.A. a Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi. Fakt ten został potwierdzony w Raporcie giełdowym nr 13/2021 z dnia 31.03.2021 roku.Oto przykład czwarty. W oświadczeniu Pani Prezes pisze również „Zarząd Spółki kategoryczniei negatywnie ocenia postawę grupy kilku osób wnioskujących uprzednio o 4 proc., aktualnie o 6 proc. podwyżki i dodatkowe wynagrodzenia uzupełniające.Osoby te z premedytacją swoimi działaniami narażają 22 tysiące pracowników JSW na utratę pracy poprzez doprowadzanie Spółki do upadłości w wyniku stawiania nierealnych, niemożliwychdo spełnienia żądań i dążenia do sporu. Eskalacja roszczeń wydaje się być podyktowana jedynie chęcią wzbudzenia niepokoju wśród ciężko i uczciwie pracującej Załogi” To jest kłamstwo.A oto prawda. Reprezentatywne Organizacje Związkowe wyrażające interesy wszystkich pracowników zatrudnionych w JSW S.A. wystąpiły z żądaniem podwyżki w postaci wzrostu stawek płac zasadniczych w wysokości 6 proc.. Te uszczypliwe ze strony Pani Prezes sformułowania dotyczące negatywnej oceny postawy „kilku osób” w zakresie żądań raz 4 proc. a następnie 6 proc., nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. To są dwie różne sprawy.Wzrost stawek o 4 proc. dotyczył tylko i wyłącznie podwyżki w roku 2020, której w bardzo trudnym roku pandemii nie udało się zrealizować. To jest tematem sporu, który jest prowadzony z Zarządem. Natomiast wzrost stawek w roku 2021 od samego początku był formułowany w wysokości 6 proc. Dodatkowo wnioskowana jest rekompensata w formie wypłaty jednorazowej dla wszystkich pracowników JSW S.A. wynikająca z braku podwyżek w latach 2019 i 2020.Jedynym najtrafniejszym komentarzem do wysokości podwyżki o 6 proc. jest po prostu wysokość inflacji za maj 2021 r. a jest to aż 4,8 proc. i systematyczny wzrost płac w innych sektorach gospodarki na przestrzeni ostatnich lat. Wysokość proponowanej podwyżki ma na celu utrzymania siły nabywczej w kontekście rzeczywistej inflacji.Dobrym i sprawdzonym mechanizmem, dotychczas realizowanym w JSW S.A., był wzrost płac idący w parze ze wzrostem cen i realne podwyżki w czasach dobrej koniunktury przy jednoczesnym dbaniu o kondycje firmy, czego najlepszym dowodem było zawieszenie części świadczeń płacowych dla ratowania miejsc pracy. Jednocześnie, gdy tylko było to możliwe, zostały one nadpłacone i zrekompensowane.Tymczasem Pani Prezes na czas koniunktury i zysków proponuje podwyżki „inflacyjne”, realnie zaniżone o połowę (3,4 proc. względem 4,8 proc. inflacji w maju 2021) i ich brak w sytuacji, gdy ceny węgla spadną. Oznacza to, że bez względu na to, jak będzie wyglądał rynek, Pracownicy JSW S.A. będą za swoje wypłaty kupować mniej lub dużo mniej. Nie ma i nie będzie na to naszej zgody! To są praktyki żywcem przeniesione z najbardziej wyzyskujących firm sektora prywatnego!Zastanawiającym natomiast jest dla nas fakt, że tak szczegółowo i dokładnie pamięta Pani Prezes cyfry, które proponują Reprezentatywne Organizacje Związkowe, ale jakimś to sposobem wymazało się z pamięci Pani Prezes żądanie jednej z organizacji związkowych, która w dniu 01.06.2021 r. zażądała wzrost wynagrodzenia o 7 proc. Jednak według Pani Prezes, Oni takim żądaniem już nie narażają spółki na upadłość. Kolejny już „brak” u Pani Prezes, to brak konsekwencji w tym co robi.Oto przykład piąty. W oświadczeniu Pani Prezes wskazuje, że „Zarząd JSW jest otwarty na dialog społeczny i prowadzi go z najwyższą starannością”. To jest kłamstwo.A oto prawda. Pani Prezes osobiście spotkała się z przedstawicielami Reprezentatywnych Organizacji Związkowych cały jeden raz, aby się przedstawić. Każde kolejne odbywało się według schematu - przedstawiciele ROZ a po stronie Zarządu pełnomocnicy bez udziału Pani Prezes. Zatem „hucznie” ogłoszona zmiana, polegająca na nowej jakości dialogu społecznego, jest czystą fikcją.Spotkania w formule on-line, które odbyły się dotychczas nie miały nic wspólnego z podstawowymi zasadami dialogu społecznego, które są ogólnie przyjęte. A są to: niezależność i równowaga stron - w JSW nie funkcjonują, zasada wzajemnego zaufania i kompromisu – w JSW nie funkcjonują, zasada prowadzenia działań zgodnie z prawem - w JSW nie funkcjonuje.Chcieliśmy zaznaczyć, że w polskim prawie o dialogu społecznym mówi już preambuła do Konstytucji RP. Podsumowując, chcielibyśmy, aby strona społeczna miała szansę prowadzić bezpośredni, nieskrępowany i merytoryczny dialog, gdzie obie strony będą mogły swobodnie prezentować swoje stanowiska i wypracowywać rozwiązania korzystne dla spółki, a zarazem mające na uwadze poprawę warunków pracy i płacy Załogi JSW S.A., która jak podkreśla Pani Prezes „jest największą wartością firmy”.Mając na uwadze powyższe, możemy stwierdzić jasno - jest dialog społeczny, ale tylko Pani Prezes z Panią Prezes. Natomiast w Jastrzębskiej Spółce Węglowej od marca 2021 roku dialogu społecznego po prostu nie ma” - kończą list otwarty do prezes JSW reprezentatywne organizacje związkowe. List przesłano również do wiadomości premiera Mateusza Morawieckiego oraz wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina.Wcześniej zarząd JSW wystosował oświadczenie. Zaznaczono w nim między innymi, że „zarząd JSW SA odnosząc się do opublikowanego w mediach stanowiska trzech Reprezentatywnych Organizacji Związkowych (ROZ) (z 65 związków zawodowych działających w JSW) o odrzuceniu zapowiedzianych przez zarząd JSW podwyżek dla pracowników od 1 lipca 2021 r. podkreśla, że jest to wyraz braku dbałości o realną poprawę warunków płacowych Załogi JSW przez organizacje reprezentatywne. To brak zrozumienia i poparcia, że dla zachowania miejsc pracy i płacy najważniejsza jest kondycja całej Grupy i tworzony wokół niej klimat”.Zarząd zaznaczył również, że „opinii ROZ nie podzielają inne pozostałe organizacje związkowe, działające w JSW. Podczas kolejnego spotkania online (07.06.2021), na które tradycyjnie już zostały zaproszone wszystkie 65 związków zawodowych JSW, większość przedstawicieli strony społecznej przychyliło się do proponowanych przez Zarząd rozwiązań. Strona społeczna otrzymała informacje i dokładne wyliczenia dotyczące kondycji finansowej Spółki, jej zobowiązań i obecnych możliwości".Ponadto między innymi zaznaczono w oświadczeniu: "w związku z tym zarząd spółki kategorycznie i negatywnie ocenia postawę grupy kilku osób wnioskujących uprzednio o 4 proc., aktualnie o 6 proc. podwyżki i dodatkowe wynagrodzenia uzupełniające. Osoby te z premedytacją swoimi działaniami narażają 22 tysiące pracowników JSW na utratę pracy poprzez doprowadzanie Spółki do upadłości w wyniku stawiania nierealnych, niemożliwych do spełnienia żądań i dążenia do sporu. Eskalacja roszczeń wydaje się być podyktowana jedynie chęcią wzbudzenia niepokoju wśród ciężko i uczciwie pracującej załogi.Celem nadrzędnym Zarządu JSW jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy 22 000 Załodze na długie lata, odbudowa funduszu stabilizacyjnego, zabezpieczenie pieniędzy na spłaty wcześniejszych kredytów - także tych zaciągniętych w ramach wparcia w czasach koronakryzysu m.in. z Polskiego Funduszu Rozwoju - a także na bieżące inwestycje” - wskazał zarząd JSW.