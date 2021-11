Związkowcy o "czeskim filmie" wokół tworzenia NABE

PGE kontynuuje prace nad porządkowaniem struktur pod wydzielenie aktywów węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Prezes PGE Wojciech Dąbrowski wskazuje, że nie widzi zagrożenia dla harmonogramu całego procesu. Bogumił Tyszkiewicz, przewodniczący FZZ Górnictwa Węgla Brunatnego zaznacza w rozmowie z WNP.PL, że nie ma pojęcia, skąd ten optymizm prezesa Dąbrowskiego w zakresie procesu tworzenia NABE.

Zapewne prezesem NABE zostanie obecny szef PGE GiEK

Wiele kwestii do załatwienia

W branży wskazuje się, że zapewne prezesem NABE zostanie Andrzej Legeżyński, który jest obecnie prezesem spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK), na bazie której ma zostać utworzona NABE.- Chyba, że Legeżyński ma to wszystko przygotować, a potem w fotelu prezesa NABE zasiądzie ktoś inny - wskazuje jeden ze związkowców. - Może być i tak. Ale raczej to obecny prezes PGE GiEK zostanie szefem NABE - dodaje.Zgodnie z podpisanym w lipcu 2021 r. porozumieniem pomiędzy Ministerstwem Aktywów Państwowych (MAP) a grupami PGE, Enea i Tauron integracja wydzielonych aktywów węglowych z grup energetycznych ma nastąpić wokół dzisiejszej spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK), która docelowo będzie działać pod nazwą Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego.Związkowcy podkreślają jednak, że do ustalenia jest wiele spraw. Chodzi o zabezpieczenie pracy i płacy dla pracowników, którzy docelowo mają się znaleźć w NABE, a także zapewnienie stabilności pracy elektrowni. W 2025 roku kończy się rynek mocy z którego korzystają elektrownie, które mają wejść do NABE. Jeszcze nie wiadomo, czy rynek mocy zostanie zastąpiony innym mechanizmem wsparcia w celu zapewniania dostaw energii.Nie brak opinii, że do NABE powinny również trafić kopalnie węgla kamiennego. - Również kopalnie węgla kamiennego powinny się znaleźć w NABE - wskazuje w rozmowie z portalem WNP.PL Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki. Zapytaliśmy o to również Bogumiła Tyszkiewicza.- Te zakłady, które dają węgiel kamienny bezpośrednio do elektrowni, też powinny być w NABE - uważa Tyszkiewicz. - Żeby nie było tak, że inny harmonogram wygaszenia będzie miała elektrownia, a inny kopalnia. Przecież jak zamkną elektrownię, to kopalni odejdzie od razu odbiorca jej węgla. O tym także trzeba pamiętać. Wiele kwestii, jak widać, jest do ustalenia. Jeżeli Polska ma zachować suwerenność energetyczną, to musi mieć możliwość produkować energię z własnego paliwa, a nie nabywać prąd oraz surowce zza granicy. Oby nie było tak, że szybka likwidacja górnictwa zamknie nam ścieżkę powrotu do możliwości produkcji energii w oparciu o własne zasoby. A już w tym roku mogą być niedobry prądu w Europie - podsumowuje Bogumił Tyszkiewicz.Związkowcy z Tauronu chcą, żeby powstały dwie spółki NABE: jedna w oparciu o węgiel brunatny, natomiast druga - o roboczej nazwie NABE Południe - w oparciu o elektrownie na węgiel kamienny. Według związkowców z Tauronu w skład NABE Południe powinna wejść także spółka Tauron Wydobycie. We wrześniu 2021 roku podpisano porozumienie zakładające przejęcie przez Skarb Państwa Tauron Wydobycie. Obecnie ok. 70 proc. węgla zużywanego w Grupie Tauron pochodzi z zakładów wydobywczych należących do Tauronu Wydobycie.Na razie wiemy, że do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego trafić ma segment wydobycia węgla brunatnego, ale już nie wydobycie węgla kamiennego. To oznacza, że do NABE mają wejść kopalnie węgla brunatnego Bełchatów i Turów z PGE.Do NABE ma wejść także segment wytwarzania energii z węgla z grup Enea, PGE i Tauron. W Przypadku Enei będzie to Enea Wytwarzanie z elektrownią Kozienice i Elektrownia Połaniec, w przypadku PGE to PGE GiEK (czyli głównie elektrownie Bełchatów, Turów i Opole) a w przypadku Tauronu - będzie to Tauron Wytwarzanie i spółka Nowe Jaworzno, czyli blok 910 MW. W skład NABE mają wejść również spółki serwisowe, zajmujące się utrzymaniem źródeł węglowych.Do NABE nie wejdą sektory wytwarzania energii z gazu ziemnego i odnawialnych źródeł energii. Nie wejdzie także sektor ciepłownictwa (który opiera się na węglu kamiennym). W grupach energetycznych pozostanie także dystrybucja energii oraz detaliczny i hurtowy handel energią elektryczną.W wyniku przejęcia wytwarzania energii opartego na węglu od grup energetycznych, moc zainstalowana źródeł w NABE ma wynieść ok. 22,7 tys. MW - dla porównania moc wszystkich źródeł w Polsce wyniosła 51,9 tys. MW. W roku 2020 elektrownie, które mają trafić do NABE, wyprodukowały 83,7 TWh energii, czyli dużo ponad połowę krajowej produkcji, która wyniosła 152,3 TWh. Całkowite zużycie energii w Polsce w 2020 r. wyniosło 165,5 TWh.Nowa grupa ma zatrudniać 32,2 tys. pracowników, najwięcej z nich, bowiem 25,7 tys., będzie pochodziło z obecnej grupy PGE, poza tym 3 tys. pracowników przejdzie z grupy Enea, a 3,5 tys. z Grupy Tauron.Czytaj także: W węglu brunatnym nerwówka i wyczekiwanie. Boją się "umieralni"