Związkowcy obawiają się drugiego Wałbrzycha

Zarząd Polskiej Grupy Górniczej (PGG) oświadcza, że nie wdroży przygotowanego programu polegającego na likwidacji KWK Ruda i KWK Wujek - napisano we wtorek 28 lipca we wspólnym komunikacie stron po spotkaniu górniczych związkowców z zarządem PGG oraz wicepremierem Jackiem Sasinem. Kwestia ta nadal budzi jednak emocje w środowisku górniczym.

Co będzie dalej?

I wskazuje, ze ewentualne wdrożenie planu wiązałoby się również z masową emigracją ludzi młodych.- Na miejscu pozostaliby nam emeryci, którzy mieliby się z czego utrzymać i... złodzieje, bo okoliczności, w których nie można uczciwie zarobić, zawsze powodują wzrost przestępczości - zaznacza Braszkiewicz, cytowany w Solidarności Górniczej. - Jeśli ktoś nie wierzy, niech przyjrzy się temu, co na przestrzeni ostatnich trzech dekad działo się we wspomnianym już przeze mnie wcześniej Wałbrzychu.Artur Braszkiewicz wskazuje, że Ruch Halemba ma przed sobą przyszłość, a jego dalsze istnienie jest uzasadnione ekonomicznie.- Myśmy właśnie dotarli do najlepszych pokładów węgla koksowego. W październiku zostanie uruchomiona pierwsza ściana w pokładzie 405, a w pierwszym lub drugim kwartale przyszłego roku ma ruszyć pierwsza ściana w pokładzie 410. Jako kopalnia ponieśliśmy już 99 procent kosztów udostępnienia tych pokładów oraz zakupu urządzeń i maszyn niezbędnych do jego eksploatacji - wskazuje Braszkiewicz. - Zainwestowano około 260 milionów złotych w to, by Halemba mogła zwiększyć produkcję węgla koksowego typu 34 i 35.1. Przypomnę, że niezbędny w procesie produkcji stali węgiel koksowy został wpisany na listę surowców strategicznych Unii Europejskiej, ma zatem przed sobą dobre perspektywy, bo Unia nie będzie z nim walczyć, jak to robi wobec wszelkich inwestycji związanych z węglem energetycznym - zaznacza Braszkiewicz, cytowany w Solidarności Górniczej.I wskazuje, że specjalnie przemodelowano funkcjonowanie Ruchu Halemba, aby umożliwić pozyskiwanie surowca lepszej jakości.- I teraz wszystko miałoby zostać zaprzepaszczone - w momencie, gdy możemy zacząć przynosić zyski po przeprowadzeniu potężnych inwestycji? Wiele osób nieprzychylnych górnictwu i część dziennikarzy wciąż przytacza nasze wyniki sprzed dekady, kiedy byliśmy po katastrofie z roku 2006 oraz najgorzej przeprowadzonym w historii procesie łączeniowym dwóch kopalń - kopalni Halemba z kopalnią Polska-Wirek, gdzie cały koszt likwidacji Wirka poniosła Halemba - zaznacza Artur Braszkiewicz. - Innym czynnikiem wpływającym negatywnie na nasz wynik był fakt, że my mamy potężne możliwości składowania węgla. W czasie dekoniunktury zablokowano nam sprzedaż węgla, no bo przecież możemy go magazynować, z czym inne kopalnie mają problem. W ten sposób, wskutek decyzji osób zarządzających, nie mogliśmy wręcz zarabiać na sprzedaży węgla. Efektem takiego zarządzania musiały być olbrzymie straty. Od tamtego czasu minęło jednak kilkanaście lat - dodaje Braszkiewicz.Zdaniem Braszkiewicza, chcąc być uczciwym, należałoby przestać odwoływać się do danych historycznych i popatrzeć, jak Halemba radziła sobie na przestrzeni kilku ostatnich lat, po przejściu restrukturyzacji.- Ten wynik zaczął być bardzo dobry. O tym nikt nie mówi - wskazuje Braszkiewicz. I zaznacza, że są plany ekspansji KWK Ruda w kierunku południowym. Dla Halemby są to partie K i L oraz złoże śmiłowickie, a dla Bielszowic - partia Borowa, gdzie również jest do wybrania węgiel koksowy.- Liczę na to, że model funkcjonowania kopalni przedstawiony nam w czerwcu przez dyrekcję uda się wdrożyć. Przewiduje on istnienie ruchów Bielszowice i Halemba, z których każdy będzie wydobywał węgiel z trzech ścian - zaznacza Braszkiewicz, cytowany w Solidarności Górniczej. - Sytuacja Ruchu Pokój jest poniekąd przesądzona, ale też wszyscy jego pracownicy - zgodnie z deklaracjami składanymi przez dyrekcję kopalni Ruda - mają znaleźć pracę właśnie w Bielszowicach i Halembie. Negatywne konsekwencje likwidacji wszystkich trzech ruchów naraz odczuliby zatem także górnicy z Pokoju - zaznacza Braszkiewicz.Wiadomo, że wcześniejsza propozycja, przewidująca likwidację kopalń Ruda i Wujek, nie będzie wdrażana. Do końca września br. zarządy Polskiej Grupy Górniczej i innych spółek węglowych, związkowcy i przedstawiciele rządu mają wspólnie wypracować program naprawczy dla największej górniczej firmy i całej branży.Między innymi takie ustalenia zapadły podczas spotkania górniczych związków z zarządem Polskiej Grupy Górniczej i przedstawicielami Ministerstwa Aktywów Państwowych - między innymi Jackiem Sasinem stojącym na czele resortu.Podczas spotkania w Katowicach 28 lipca miał być przedstawiony program naprawczy dla Polskiej Grupy Górniczej, w którym - jak informowano wcześniej nieoficjalnie - była m.in. propozycja likwidacji dwóch kopalń zatrudniających łącznie ponad 7,7 tys. osób i wydobywających rocznie ponad 5,1 mln ton węgla. Odchodzący z pracy górnicy mieliby skorzystać z wartych ok. 1,5 mld zł osłon - urlopów przedemerytalnych i jednorazowych odpraw pieniężnych. Mowa była również o zawieszeniu wypłat tzw. czternastej pensji i powiązaniu 30 proc. wynagrodzenia z wydajnością pracy.Publikowane w mediach nieoficjalne informacje o proponowanych rozwiązaniach wywołały sprzeciw górniczych związkowców, którzy oceniali program jako całkowicie nieakceptowalny i zagrozili protestami. Ostatecznie postanowiono, że zostanie opracowany nowy plan.