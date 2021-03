Związkowcy ostro o prezes JSW: taki "kapitan" nie przeprowadzi firmy przez trudny okres

- Niestety, pierwsze trzy tygodnie pracy pani Barbary Piontek pokazują, że jej tytuły naukowe nie gwarantują spółce dobrej przyszłości - związkowcy z Solidarności, działający w Jastrzębskiej Spółce Węglowej wskazują na problemy z dialogiem z nowym szefem spółki.

Chcą reakcji ministerstwa

Związkowcy zaznaczają też, że mają do omówienia z panią prezes kwestie płacowe. Przypominają, że Jastrzębska Spółka Węglowa od kilku lat nie uwzględniała w wysokości wynagrodzeń dla załogi wzrostu cen produktów, wzrostu inflacji.- „Dodatkowo w tym roku kończy się pakiet gwarancji zatrudnienia, jaki wywalczyliśmy dla pracowników JSW w toku negocjacji przed debiutem JSW na Giełdzie Papierów Wartościowych. Przypomnijmy, że debiut ten miał miejsce 10 lat temu. Próbowaliśmy się spotkać się z panią prezes w ramach regularnych spotkań Pomocniczego Komitetu Sterująco-Monitorującego JSW SA. Niestety opuściła ona spotkanie, na które przybyła ze swoimi pełnomocnikami! Kwestia gwarancji zatrudnienia jest ważna, bo właśnie teraz toczą się rozmowy związków zawodowych z rządem na temat przyszłości Górnego Śląska i polskiego górnictwa" - zaznacza Solidarność JSW.Związkowcy z Solidarności zaznaczają w swoim obszernym piśmie-stanowisku: „o wszystkim, co istotne, z panią prezes porozmawiać nie możemy. Usłyszeliśmy natomiast o konieczności dokonywania kolejnych przeglądów i audytów. W ciągu ostatnich dwóch lat mieliśmy w JSW zdecydowanie za dużo audytów, realizowanych przez niekompetentne firmy i osoby. Wydaliśmy na nie miliony złotych i nie przyniosły one naszej firmie niczego pożytecznego. Wprowadziły za to chaos informacyjny oraz brak zaufania pomiędzy pracownikami, słowem - stały się kolejnym elementem destabilizacji spółki".Według Solidarności, czas na reakcję resortu aktywów państwowych.– „W jednej z ostatnich korespondencji z Radą Nadzorczą JSW pani prezes poddała w wątpliwość zasadność dalszego funkcjonowania Jastrzębskiej Spółki Węglowej! Zastanawiała się, czy w świetle wyników za rok 2020, opublikowanych kilka dni temu, nie należy zwołać Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, by dyskutować o istnieniu JSW! Pani prezes, jako profesor ekonomii i osoba, która dopiero co podpisała sprawozdanie finansowe spółki, nie jest w stanie dokonać kalkulacji i odjąć od kapitału spółki wysokości poniesionej straty! Nie zna przepisów Kodeksu spółek handlowych? A może nie umie liczyć? Albo po raz kolejny boi się decyzji, jakie ma w naszej spółce podejmować... - związkowcy mocno krytykują działania i wypowiedzi nowego szefa spółki.Aktualne ceny węgla koksującego są relatywnie niskie. "Miejmy nadzieję, że podążać będą za cenami koksu, które utrzymują się na wysokim poziomie. Pani prezes musi zadbać o koordynację prac wszystkich kopalń, biur i spółek-córek, musi wreszcie znaleźć czas i chęć spotkania się z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi, by w ramach dialogu ustalić kwestie płacowe i gwarancje zatrudnienia. Na razie "kapitan" boi się wejść na mostek kapitański i wziąć ster w swoje ręce" - kontynuuje Solidarność.Związkowcy mają też nadzieję, iż właściciel większościowy JSW, reprezentowany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, "szybko zobaczy, co się na statku dzieje i wyciągnie odpowiednie wnioski" .Związkowcy wskazują też, że „Jastrzębska Spółka Węglowa ma przed sobą perspektywy kilkudziesięcioletnie, o ile tylko na jej czele będzie stał dobry kapitan oraz zgrany zespół ludzi gotowych ciężko pracować na rzecz JSW. Dlatego warto walczyć o to, by funkcje te pełniły osoby odpowiednie" - kończy swoje stanowisko Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ Solidarność Jastrzębskiej Spółki Węglowej.