Związkowcy piszą do premiera: chcą przywrócenia wiceministra aktywów państwowych

Związkowcy z PGE oraz Tauronu wystosowali pismo do premiera Mateusza Morawieckiego, którym domagają się przywrócenia Janusza Kowalskiego do pełnienia stanowiska wiceministra aktywów państwowych. Chcą też konsultacji społecznych w sprawie regulacji systemu handlu emisjami ETS, który ich zdaniem spowoduje drastyczny wzrost cen energii w kraju i uzależni Polskę od dostaw rosyjskiego gazu.

Żądają przywrócenia Janusza Kowalskiego na wiceministra aktywów państwowych

- Czy nie zauważa Pan, Panie Premierze. że nadmierny poziom rozwoju źródeł OZE zagraża bezpieczeństwu systemu energetycznego, z uwagi na to, że nie pozostawia miejsca na generację źródeł sterowalnych (konwencjonalnych) lub powoduje konieczność ich wyłączania w sytuacji nadmiernej kumulacji generacji z tych źródeł? – pytają związkowcy w piśmie do premiera.I wskazują, że nie o takim rządzie marzyła Polska.- Nie na taki program Prawa i Sprawiedliwości głosowaliśmy w wyborach 2019 roku. Dziś decyzje Rządu, nie różnią się od decyzji Waszych poprzedników z Koalicji Obywatelskiej. Robicie dokładnie to samo co Wasi poprzednicy, wykańczając polską gospodarkę.Posłowie, którzy wspierali energetykę opartą o własne (Polskie) surowce mineralne są przez Pana i Pańskich Ministrów odsyłani do kolokwialnie mówiąc “oślej ławki”, lub dymisjonowani. Czy nikt nie rozumie że bezpieczeństwo energetyczne kraju związane jest głównie od położenia geograficznego oraz dostępności zasobów naturalnych? W imię czego mamy być zależni od obcego kapitału oraz dostawców (energii i paliw) z krajów ościennych, przy braku gwarancji stabilności ceny? Czy tylko posłuszni i spolegliwi Panu Parlamentarzyści mają prawo do prawidłowego sprawowania mandatu Posła, Senatora? – zaznaczają związkowcy.Na koniec podkreślają: „Szanowny Panie Premierze, żądamy jako wyborcy, reprezentujący większą część Pracowników Grupy Kapitałowej Tauron i PGE SA przywrócenia Pana Janusza Kowalskiego do pełnienia stanowiska Wiceministra Aktywów Państwowych, konsultacji społecznych w sprawie regulacji systemu handlu emisjami ETS, które naszym zdaniem spowodują drastyczny wzrost cen energii w kraju i uzależnią Polskę od dostaw rosyjskiego gazu, wykluczając tym samym polski węgiel energetyczny, koksowniczy, doprowadzając do upadłości wiele branż naszej rodzimej gospodarki”.