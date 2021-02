Związkowcy piszą do premiera: rząd realizuje szkodliwy program pospiesznej dekarbonizacji

Wolny Związek Zawodowy Sierpień 80 wystosował list do premiera Mateusza Morawieckiego. Zaznaczył w nim, że stanowczo sprzeciwia się polityce degradacji górnictwa i Śląska. - Rząd Pana Premiera wbrew wcześniejszym obietnicom, realizuje pod dyktando Unii Europejskiej, szkodliwy dla interesów naszego kraju, program pośpiesznej dekarbonizacji Polski - wskazuje w liście Sierpień 80.

Elektrownia Ostrołęka C powinna być na węgiel

Elektrownia Ostrołęka C powinna być na węgiel

I wskazuje, że ofiarą tych ataków pada również inwestycja w budowę bloku energetycznego opalanego węglem w Ostrołęce tzw. Ostrołęka C.- Do tej pory wydaliśmy na ten cel blisko 2 miliardy złotych. Wysokowydajny, nowoczesny blok węglowy w Ostrołęce mógłby odbierać od polskiego górnictwa około 2 - 3 miliony ton węgla rocznie. Dałoby to zatrudnienie tysiącom górników i pracowników firm okołogórniczych - wskazuje związek. - Dałoby utrzymanie dziesiątkom tysięcy ich rodzin. Zamiast tego Pański rząd i Pańscy urzędnicy oraz menadżerowie zależnych od Pana spółek, postanowili o zniszczeniu tej inwestycji. Lada dzień, na teren budowy nowej elektrowni w Ostrołęce, wjadą buldożery i wejdą ekipy rozbiórkowe, których zadaniem będzie zniszczenie tej inwestycji, w którą do tej pory, powtórzmy to, włożyliśmy blisko 2 miliardy złotych - zaznacza Sierpień 80.I pyta: "w czyim interesie to się dzieje? Dlaczego tak postępują ministrowie polskiego rządu i menadżerowie polskich państwowych spółek, którzy na co dzień wygłaszają oracje na temat "polskiego interesu narodowego", tego że "kapitał ma narodowość" i budowania "siły oraz niezależności gospodarczej Polski".- Likwidujemy inwestycję, która nastawiona była na zużywanie polskiego węgla, którego mamy pod dostatkiem, na rzecz importowanego gazu, którego ciągle nam brakuje. Zresztą biurokraci Unii, już nazywają gaz "paliwem przejściowym", który wkrótce podzieli los węgla. Bezmyślnie likwidujemy tysiące miejsc pracy w Polsce, na rzecz utrzymywania tych miejsc pracy w innych krajach. I wreszcie, krok po kroku likwidujemy rzecz bezcenną. Naszą suwerenność energetyczną, a w konsekwencji suwerenność naszego kraju - zaznacza związek.I zaznacza, że oczekuje od premiera refleksji w tej sprawie i podjęcia decyzji o kontynuacji budowy bloku energetycznego w Ostrołęce na węgiel kamienny.- Tylko taka decyzja, odbywać się będzie z pożytkiem dla polskiej gospodarki i naszego interesu Narodowego - zaznacza związek. Pod listem podpisał się Bogusław Ziętek, szef Sierpnia 80.