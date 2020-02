Związkowcy po porozumieniu w PGG: protesty nie są zakończone, lecz jedynie zawieszone

Sierpień 80 wystosował oświadczenie po podpisaniu porozumienia w Polskiej Grupie Górniczej (PGG). - Porozumienie w Polskiej Grupie Górniczej podpisane. Ani protesty, ani spór zbiorowy nie są zakończone, lecz jedynie zawieszone. Będziemy pilnie monitorować realizację zapisów porozumienia przez rząd i zarząd PGG. Postulaty były 4, a udało się spełnić 3,5 ich całości - zaznacza w oświadczeniu Sierpień 80.

Ten zapis wymusił zmiany w zarządzie Polskiej Grupy Energetycznej (PGE). Prezes, który nie chciał się poddać temu nakazowi, już nie jest prezesem. Były już prezes PGE nie chciał bowiem inwestować ani w węgiel kamienny, ani w węgiel brunatny, co niosło za sobą też koniec jakichkolwiek szans na uruchomienie odkrywki Złoczew, niezbędnej dla dalszej żywotności Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów i Elektrowni Bełchatów - wskazuje w oświadczeniu Sierpień 80.Przypomina także postulat powstrzymania cichej likwidacji kopalń.- Nie będzie przyspieszonej likwidacji kopalń. Ruch Pokój kopalni zespolonej Ruda prowadził będzie wydobycie na największej ścianie, przygotowanej wcześniej do wydobycia, lecz zatrzymanej. O dwóch pozostałych ścianach Pokoju będziemy dalej rozmawiać. Chcemy, by i one ruszyły. Tu zarząd PGG przekonuje, że ściany te niosą zagrożenie szkód na powierzchni. Nie odpuszczamy jednak woli fedrowania na tych ścianach. Rozmowy będą prowadzone - zaznacza Sierpień 80.Zaznacza też, że rozmowy o systemowych rozwiązaniach nie tylko dla PGG, ale i dla Tauronu oraz Jastrzębskiej Spółki Węglowej - dla całego górnictwa węglowego i energetyki będą kontynuowane. Ruszą do 21 kwietnia, czyli jeszcze przed wyborami prezydenckimi.- Konsolidacja górnictwa i energetyki musi nastąpić, aby nie prowadzono dalej wojny polsko-polskiej, a poszczególne spółki wskutek konkurencji między sobą nie musiały sprzedawać węgla poniżej jego ceny.Dziś borykamy się bowiem nie tylko z problemem importu węgla do Polski, ale i importu energii elektrycznej, kiedy to energetyka woli importować gotowy prąd i odsprzedawać go dalej. Import gotowego prądu do Polski bije obecnie rekordy, co odbywa się ze szkodą dla polskiego górnictwa węglowego. Jak widać, problemów jest wiele i wszystkie je trzeba rozwiązać, by branża mogła dalej funkcjonować, a kopalnie nie zostały zamknięte. Chodzi tu zarówno o bezpieczeństwo energetyczne, miejsca pracy i pieniądze na wynagrodzenia.Wywalczenie nawet 20-procentowych podwyżek wielkimi protestami w Warszawie i na Śląsku, strajkiem bezterminowym - nie rozwiązałoby innych postulatów, lecz z miejsca spowodowałoby likwidację branży, czego życzy sobie Unia Europejska, świat finansów i wielu innych nieprzychylnych węglowi i górnikom grup interesu.Weźmy to pod uwagę, oceniając zawarte porozumienie pomiędzy związkami zawodowymi, rządem i zarządem PGG. Z całą mocą podkreślamy, protesty nie zostały zakończone, lecz zawieszone. Walka trwa! - tak podsumowuje swoje oświadczenie Sierpień 80. Pod oświadczeniem podpisał się szef Sierpnia 80 Bogusław Ziętek.Zobacz też: Kadra komentuje porozumienie ws. wynagrodzeń górników