Związkowcy: Polityka energetyczna to katastrofa. Zniszczenie energetyki i górnictwa

Rząd przyjął uchwałę w sprawie Polityki energetycznej Polski do 2040 roku. To dokument katastrofalny. Oznacza zniszczenie polskiej energetyki i górnictwa oraz całkowite uzależnienie się od rosyjskiego gazu i energii elektrycznej importowanej głównie z Niemiec - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL Bogusław Ziętek, przewodniczący Sierpnia 80. A Wacław Czerkawski z OPZZ, wskazuje, że jeśli nie zachowamy własnych, pewnych źródeł energii, to cena importowanej energii oraz importowanych surowców może być coraz wyższa. - Dlatego, że wówczas monopoliści będą mogli nam dyktować warunki - zaznacza.

Atomowe plany, czyli science fiction?

- Dlatego między innymi zdecydowaliśmy się 5 lutego, jako Sierpień 80, na wysłanie do wszystkich parlamentarzystów PiS-u informacji, jakie będą skutki polityki rządu Mateusza Morawieckiego wobec górnictwa i energetyki oraz Śląska. Ci ludzie muszą mieć świadomość, do czego przykładają rękę i czy chcą dochować wierności swoim wyborcom, czy też - pod dyktando Unii - likwidować suwerenność energetyczną Polski. Przypominam tu, że większość rządowa to zaledwie trzech lub czterech posłów, a sam PiS ma ich na Śląsku, jeśli się nie mylę, dwudziestu siedmiu - podsumowuje Bogusław Ziętek.Czytaj również: Sierpień 80 do posłów PiS: kłamliwa i tchórzliwa polityka rządu w górnictwie i energetyce Wacław Czerkawski, przewodniczący Rady OPZZ woj. śląskiego, przyznaje, że - patrząc na Politykę energetyczną Polski do 2040 roku - ma bardzo mieszane odczucia, biorąc pod uwagę to, co by się chciało, a to, co jest oraz w jakim otoczeniu (UE ze swą restrykcyjną polityką klimatyczną) przyszło nam funkcjonować.- Jeszcze bardziej ciekawie się robi, kiedy czyta się opinie tzw. ekspertów, którzy albo „grillują” ten dokument, wskazując, że przewidziano w nim zbyt długi okres roli węgla, albo zaznaczają, że jest wręcz odwrotnie i że zbyt szybko chcemy odejść od paliw kopalnych - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Wacław Czerkawski. - Kiedy spojrzeć na niektóre zapisy, na przykład mówiące o przejściu na energetykę atomową, widać, że jest to trochę science fiction, biorąc pod uwagę, że o atomie mówi się u nas od lat - i na mówieniu się kończy - dodaje Czerkawski.Akcentuje przy tym, że wiadomo również, iż energetyka odnawialna nie jest w stanie z dnia na dzień zastąpić produkcję energii z węgla.- Obecnie nadal ponad 70 proc. energii wytwarzamy z węgla i dobrze byłoby, aby to był nasz węgiel. Najgorsze bowiem, co mogłoby nas spotkać, to miliony węgla z importu oraz import energii elektrycznej, co uderzy w bezpieczeństwo energetyczne państwa. Do niektórych nie dociera, że jeśli nie będziemy mieli własnych, pewnych źródeł energii, to cena importowanej energii oraz importowanych surowców może być coraz wyższa. Dlatego, że wówczas monopoliści będą mogli nam dyktować warunki - zaznacza Czerkawski.Dlatego - jego zdaniem - mając na względzie wszelkie uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne (a zatem także unijną politykę klimatyczną) - trzeba bardzo ostrożnie podejść do kwestii odchodzenia od paliw kopalnych w Polsce.- Po to. by nie doprowadzić do katastrofy ekonomicznej i gospodarczej - sumuje Wacław Czerkawski.Zobacz także: JSW ma sporo atutów. Nie może jednak przespać szans