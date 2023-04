Związkowcy skarżą się Sasinowi na brak prezesa i grożą eskalacją konfliktu

Tylko w Polsce jest możliwe przekładanie rozstrzygnięcia konkursu na prezesa zarządu największego producenta energii elektrycznej - piszą związkowcy do wicepremiera Jacka Sasina.

Federacja Związków Zawodowych GK Polskiej Grupy Energetycznej wystosowała 26 kwietnia pismo do Jacka Sasina, wicepremiera i ministra aktywów państwowych w sprawie braku rozstrzygnięcia konkursu na prezesa PGE GiEK.

Konkurs na stanowisko prezesa został rozpisany lecz nie został rozstrzygnięty. Kiedy poznamy nazwisko osoby zarządzającej Spółką, tego nie wie nikt! - zaznaczają związki w piśmie do wicepremiera Sasina.

Żarty się skończyły i cierpliwość pracowników również. Rozgrywki jakie toczą się pomiędzy Grupą PGE a PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA sięgają zenitu. Tylko w Polsce jest możliwe przekładanie rozstrzygnięcia konkursu na prezesa zarządu największego producenta energii elektrycznej - podkreślają w piśmie związkowcy.

"Od ponad czterech miesięcy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA pozostaje bez prezesa zarządu. W momencie kiedy z funkcji prezesa został odwołany Pan Andrzej Legeżyński, spółką zarządza pełniący obowiązki prezesa Sławomir Podkówka, wiceprezes ds Finansowych PGE GiEK SA. Konkurs na stanowisko prezesa został rozpisany lecz nie został rozstrzygnięty. Kiedy poznamy nazwisko osoby zarządzającej spółką, tego nie wie nikt!" - zaznaczają w piśmie związkowcy (pisownia oryginalna).

Związkowcy ostrzegają Jacka Sasina przed eskalacja konfliktu

"Wstyd to mało powiedziane, bo z zażenowaniem tej mało zabawnej historii przyglądają się pracownicy spółki ELBEST Security, którzy na cito oczekują informacji, co dalej z ich miejscami pracy. Przypominamy w tym zakresie że PGE GiEK SA jest jedną z linii biznesowych PGE, dla której ELBEST Security świadczy usługi.

Spółka podobno ma podpisaną umowę z PGE GiEK, której jak wynika z informacji zarządu ELBEST Security nikt nie widział, a tylko ktoś tam słyszał. Pracownicy oczekują podpisania porozumień gwarantujących im stabilność dalszej pracy oraz wzrost wynagrodzeń (których od dawna nie widzieli), ale w spółce na obecną chwilę jest brak zgód korporacyjnych w tym zakresie!

Podobna sytuacja ma się co do dwóch największych firm energetycznych PGE SA w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów i Elektrowni Bełchatów, gdzie trwają spory zbiorowe w kwestiach dotyczących wzrostu wynagrodzeń. Strona związkową pomimo dobrej woli negocjacyjnej nie może porozumieć się z Dyrekcją Oddziałów KWB Bełchatów i Elektrowni Bełchatów ze względu na brak konkretnych decyzji korporacyjnych.

Informujemy Pana Ministra, by nie był zdziwiony eskalacją konfliktu i spotkaniem z Pracownikami oko w oko przed siedzibą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub co gorsza Prezesa Kaczyńskiego!" - podkreślają związkowcy w piśmie do wicepremiera Sasina.

Związki: żarty się skończyły i cierpliwość pracowników również

"Żarty się skończyły i cierpliwość Pracowników również. Rozgrywki jakie toczą się pomiędzy Grupą PGE a PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA sięgają zenitu. Tylko w Polsce jest możliwe przekładanie rozstrzygnięcia konkursu na prezesa zarządu największego producenta energii elektrycznej. Z jednej strony zachwala się projekt NABE - a jak widać to tylko pusty dialog, bo okręt flagowy który ma być koncentratorem wytwórczych aktywów węglowych nie ma kapitana" - podkreślają związkowcy.

"Jeśli prawdą jest, że Rada Nadzorcza PGE GiEK SA nie może dokonać wyboru z przyczyn dotyczących braku możliwości udziału jednego z członków rady nadzorczej i to przedstawiciela załogi, rozpoczniemy procedury poddania ocenie tego członka rady, z możliwością ewentualnego odwołania.

Jeśli prawda jest co do doniesień, że partykularne interesy pozwalają komuś przeciągać wybór, tym samym działając na szkodę spółki i jej Pracowników, to jest to co najmniej paradoksalne. Z jednej strony domeną członka rady nadzorczej jest ocena raportów rocznych, a z drugiej działa się na obniżenie ich wartości - krajowe kuriozum i to w czasie, gdy nawet pandemia nie była w stanie zblokować pracy członków rad nadzorczych, gdyż posiedzenia były możliwe w trybie zdalnym.

W związku z powyższym prosimy Pana Ministra o pilne spotkanie w ramach jeszcze nienagannego dialogu o spotkanie w powyższych kwestiach, zanim przejdziemy do kolejnego etapu w ramach przewidzianych ustawą, ze strajkiem włącznie. Nie ma naszej zgody na działanie, w wyniku którego koszty mają ponosić Pracownicy!" - kończą pismo do wicepremiera Jacka Sasina związkowcy.

Pismo zostało również przesłane do wiadomości: premiera Mateusza Morawieckiego; prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego; NZZG KWB Turów; MZZ PRC Elektrowni Turów; ZZIT Elektrowni Turów, MZZ Oodkrywka KWB Bełchatów; MZZ Pracowników Elektrownia Bełchatów; NSZZ PRC PGE EC SA - Elektrociepłownia Kraków; Związek Zawodowy Kontra - Tauron Wytwarzanie SA.