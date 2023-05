Związkowcy uratowali tę kopalnię. Teraz działa i to jak

26 maja 2003 roku w kopalni Silesia, która zatrudniała 1600 pracowników, rozpoczęła się czynna akcja protestacyjno-strajkowa. Związkowcy walczyli o przetrwanie kopalni. Udało im się.

26 maja 2023 roku mija dokładnie 20 lat od rozpoczęcia strajku podziemnego w kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach.

350 górników przez 9 dni na trzech poziomach wyraziło swoją wolę: nie dla likwidacji naszych miejsc pracy!

3 czerwca podpisano porozumienie, które było początkiem dalszej walki o kopalnię i jej załogę.

- Strajk prowadzony był w ekstremalnie trudnych warunkach, setki metrów pod ziemią w kopani metanowej, z dala od najbliższych - wspomina w rozmowie z portalem WNP.PL Grzegorz Babij, przewodniczący Solidarności w Przedsiębiorstwie Górniczym Silesia, należącym obecnie do spółki Bumech. - Strajk był ostatnim możliwym działaniem, które mogło powstrzymać plany ówczesnego rządu, zgodnie z którymi KWK Silesia miała podobnie, jak wiele innych kopalni, zostać na stałe zlikwidowana. Realia rynku pracy sprzed 20 lat, dziś są wręcz nie do wyobrażenia dla pokolenia dzisiejszych dwudziesto- i trzydziestolatków. Zjawisko bezrobocia tworzyło kolejne zjawiska społeczne, takie jak nędza i patologia. Do dziś jak na dłoni widać, które miejscowości ucierpiały najbardziej, a którym się udało. 20 lat temu głęboko pod ziemią te 350 osób swoją solidarną postawą zawróciło historię i nie pozwoliło na zrealizowanie najgorszego z możliwych scenariuszy - przypomina Grzegorz Babij.

3 czerwca 2003 roku zostało podpisane porozumienie, a protestujący górnicy mogli wreszcie wrócić do swoich rodzin

- Przez 9 dni ważyły się losy naszej małej ojczyzny. Jeśli miałbym wskazać punkt zwrotny, byłaby to niedziela 1 czerwca 2003 roku, kiedy na terenie kopalnianej cechowni odbyła się uroczysta msza święta. Cała liturgia była transmitowana przez megafony pod ziemię - wspomina Grzegorz Babij.

W nabożeństwie uczestniczyły rodziny strajkujących, poczty sztandarowe, władze związków zawodowych, władze samorządowe oraz goście. Mszy przewodniczył ksiądz prałat Bernard Czarnecki, kapelan Solidarności górniczej wraz z proboszczami ks. Ludwikiem Dużym oraz ks. Janem Mamcarzem. Obaj zresztą udali się z Komunią Świętą do walczących pod ziemią.

- Ta niedziela przede wszystkim dodała wiary protestującym. A jednocześnie uzmysłowiła ówczesnym rządzącym że na Silesii nie ma przelewek. Dwa dni później 3 czerwca 2003 roku zostało podpisane porozumienie, a protestujący górnicy mogli wreszcie wrócić do swoich rodzin - zaznacza Grzegorz Babij. - Jednak pomimo podpisanego porozumienia Kompania Węglowa chciała nadal likwidować Silesię. Sposobem na to miało być połączenie naszej kopalni z KWK Brzeszcze. NSZZ Solidarność nie podpisało porozumienia, na podstawie którego ostatecznie doszło do połączenia z Brzeszczami. Niestety przeważył głos jednego z konkurencyjnych związków zawodowych - podkreśla Babij.

I wskazuje, że następny dzwonek alarmowy to było wstrzymanie robót przygotowawczych decyzją Kompanii Węglowej.

Grzegorz Babij: przed założeniem spółki zleciliśmy profesjonalnej firmie wykonanie biznesplanu

- I w tym wypadku się nie poddaliśmy. Postanowiliśmy podejść do tematu wolnorynkowo. Poszukaliśmy inwestora. Szkocka spółka Gibson Group wyraziła zainteresowanie - wspomina Babij. - Zasłaniając się kwestiami proceduralnymi Kompania Węglowa unieważniła przetarg. Szansa na dalszy rozwój kopani w tym czasie została pogrzebana. Mimo to nadal naciskaliśmy i po kolejnych nieudanych procesach przetargowych wzięliśmy sprawy w swoje ręce i w 2009 roku założyliśmy jako pracownicy Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia - zaznacza Babij.

Czytaj także: 16 kwietnia Gibson Group i Kompania Węglowa zaakceptują umowę sprzedaży kopalni Silesia

- Do tematu podeszliśmy bardzo odpowiedzialnie, ponieważ przed założeniem spółki zleciliśmy profesjonalnej firmie wykonanie biznesplanu, który potem posłużył nam jako podstawa do rozmów z potencjalnymi inwestorami. Nie czekaliśmy długo - mówi Grzegorz Babij. - Skontaktowało się z nami kilka firm. Ostatecznie najlepiej przygotowani i najbardziej konkretni w rozmowach okazali się Czesi z Energetyczno-Przemysłowego Holdingu (EPH).

Grupa EPH ostatecznie zainwestowała w PG Silesia i stała się głównym udziałowcem naszej firmy. Tym samym mogliśmy wystąpić do Kompanii Węglowej o nabycie KWK Silesia. W grudniu 2010 roku w ambasadzie czeskiej w Warszawie podpisano akt notarialny dotyczący zakupu przez PG Silesia zorganizowanej części przedsiębiorstwa KWK Brzeszcze Silesia Ruch II Silesia - wspomina Babij. Zobacz również: EPH: z nabyciem Silesii wszystko było jak należy

Zawsze ścierać się będą interesy potężnych grup, którym na rękę będzie zlikwidowanie nie tylko Silesii, ale każdej kopalni w Polsce

- Dziesięć lat czeskiego panowania było stabilnym okresem, choć nie oznaczało to, że życie pracowników usłane jest różami. Była praca, choć w systemie 24/7. Nowy właściciel, jeśli choć trochę poprawiał sytuację finansową pracowników, jeśli zwiększał nakłady na bezpieczeństwo, to zawsze przy ogromnym zaangażowaniu NSZZ Solidarność, pod gigantycznym naciskiem z naszej strony - zaznacza Grzegorz Babij. - Solidarność na Silesii od zawsze miała większy zakres obowiązków niż inne związki zawodowe w innych zakładach. Poza dbaniem o interes pracowników musieliśmy dbać o trwanie tego zakładu. Nie inaczej było pod czeskim zarządem. Jak zawsze patrzyliśmy naszemu pracodawcy na ręce i każdy niepokojący sygnał wychwytywaliśmy. Tak było i trzy lata temu, kiedy polityka EPH zaczęła zagrażać istnieniu kopalni. Może gdyby Czesi trafili na naiwnych żółtodziobów plan likwidacji PG Silesia wszedł by w życie. Byliśmy bogatsi o dekady doświadczeń i takie numery zwyczajnie nie miały prawa zadziałać. I nie zadziałały mimo prób zastraszenia mnie zwolnieniem - wspomina Babij.

W 2021 roku Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia nabył od Czechów Bumech.

- Najważniejsze dla nas jest, że udało się polskiej firmie Bumech włączyć do swojego portfolio Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia i odnotować spory sukces ekonomiczny. O tym jak od przeszło roku funkcjonuje tu nowy właściciel, jakie warunki pracy oferuje, ile Solidarności udało się wynegocjować wie każdy pracownik - podkreśla Grzegorz Babij. - W porównaniu do ostatnich dekad to inny świat. Niezmienne natomiast jest jedno. Zawsze ścierać się będą interesy potężnych grup, którym na rękę będzie zlikwidowanie nie tylko Silesii, ale każdej kopalni w Polsce. Jedni będą opowiadać bajki o nierentowności, tak jak ci z 2003 roku. Inni będą chcieli wytłumaczyć zabicie górnictwa koniecznością walki o naszą planetę, jak unijni specjaliści od Fit For 55. Solidarność stała, stoi i stać będzie na straży chroniąc zarówno pracowników, jak i sam zakład pracy. Jednak nasza siła jest tym większa, im więcej osób zaangażuje się w działalność związkową. Bo na tym solidarność polega - ocenia Grzegorz Babij.