Związkowcy w Bogdance chcą podwyżek. Zarząd wskazuje, że to za wcześnie

Związki zawodowe z Lubelskiego Węgla Bogdanka zwróciły się do zarządu z wnioskiem o rozpoczęcie negocjacji płacowych. Postulują między innymi podwyżkę średniego przeciętnego wynagrodzenia o 15 proc. do 10,1 tys. zł. Zarząd wskazuje, że w obecnym momencie, z racji toczących się negocjacji warunków kontraktów na 2022 rok z odbiorcami (negocjacje dotyczące ceny i wolumenów sprzedaży), a co za tym idzie wartości przyszłych przychodów spółki, strona pracodawcy nie jest w stanie obiektywnie zagwarantować, jak będzie prezentowała się kondycja ekonomiczna spółki w 2022 roku.

Związki postulują między innymi indeksację wynagrodzeń za 2021 rok do współczynnika inflacji.

Chcą też ustalenia przejrzystych i jasnych kryteriów podziału premii produkcyjnej za 2021 rok, wzrostu średniego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w stosunku do roku 2021 o 15 proc. do kwoty 10100 zł.

Domagają się również podniesienia wartości posiłku regeneracyjnego do 1 proc. najniższego krajowego wynagrodzenia z możliwością realizacji w różnych placówkach handlowych.

Otwarta droga do negocjacji