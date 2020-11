Związkowcy w Tauronie Wydobycie: zapowiedź wstrzymania inwestycji jest nie do przyjęcia

Słowa prezesa koncernu Tauron Polska Energia Wojciecha Ignacoka, jakie padły w rozmowie z portalem WNP.PL, zwłaszcza te o konieczności "głębokiej transformacji" spółki Tauron Wydobycie i o tym, że "po 2021 roku nie będzie już możliwe finansowe wspieranie działalności górniczej w ramach grupy", wzburzyły związkowców z Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność Tauron Wydobycie SA.

I wskazuje, że to, co dzieje się teraz, jest nie do przyjęcia.- Zacznijmy się traktować poważnie. Podczas wizyty ministra słyszeliśmy, że będziemy negocjować umowę społeczną - wskazuje Waldemar Sopata, cytowany w Solidarności Górniczej. - Teraz kierownictwo koncernu wychodzi "przed orkiestrę" i mówi wprost o końcu wspierania działalności górniczej - czyli końcu jakichkolwiek inwestycji - już za nieco ponad rok. Czy po to budowano linię kolejową z Zakładu Górniczego Sobieski bezpośrednio do elektrowni, żeby teraz z wszystkiego rezygnować? Dzięki linii węgiel dociera na miejsce w ciągu 12 minut - zaznacza Sopata.I wskazuje, że jest to węgiel o optymalnych parametrach - takich, do jakich jest dostosowany blok energetyczny.- Skąd potem weźmiemy surowiec z identyczną zawartością chloru czy rtęci? Nie ma w pobliżu takiej kopalni, która byłaby go w stanie zapewnić. To po pierwsze. A po drugie - tańszego węgla od dostarczanego bezpośrednio z oddalonej o 2 kilometry kopalni nigdzie nie znajdziemy - podkreśla Waldemar Sopata.