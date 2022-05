Związkowcy: warto zainwestować w czyste technologie węglowe

Chiny zużywają 54 proc. światowej produkcji węgla, a UE zaledwie 4 proc. Przy tym Chiny w obecnej sytuacji geopolitycznej mają dostęp do tańszych surowców importowanych z Rosji. U nas warto zainwestować w czyste technologie węglowe.

Nie można twierdzić, że górnictwu wystarczą normalne metody biznesowe, bowiem jest to sektor dotykany skutkami regulacji prawnych na poziomie europejskim. Od lat w UE jest konsekwentnie realizowana polityka dekarbonizacji i rugowania węgla z miksu energetycznego. Sytuacja wojny na Ukrainie powoduje, że na węgiel spogląda się teraz bardziej przychylnym okiem, ale jest to raczej tylko chwilowe i przejściowe.

Zatem zwiększanie mocy produkcyjnych, w obliczu stale zmieniających się regulacji prawnych, jest ryzykowne. Ostatnio Polska Grupa Górnicza wskazywała, że udostępnienie 800 tys. ton węgla wymaga nakładów finansowych w wysokości 200 mln złotych, uwzględniając ostatnie wzrosty cen, oraz około 1,5 roku czasu na wykonanie prac inwestycyjnych.

Bogusław Hutek, szef górniczej Solidarności wskazuje, że należy się u nas bardziej zainteresować inwestowaniem w dostępne czyste technologie węglowe, które pozwoliłyby spalać węgiel w sposób niemal bezemisyjny.

- Gdyby na technologie wychwytu i składowania lub utylizacji dwutlenku węgla CCS/CCU przeznaczyć środki proporcjonalne do tego, co wydajemy na OZE, bardzo szybko rozwinęłyby się i potaniały, zapewniając nam dostęp do bezpiecznej i możliwie najtańszej energii - podkreśla Bogusław Hutek.

Wskazuje przy tym, że w umowie społecznej o transformacji górnictwa zawarto zobowiązanie do rozwijania u nas czystych technologii węglowych.

