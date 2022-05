Związkowcy weszli do siedziby PGG. Protestują w sprawie handlu węglem

Sierpień 80 wystosował komunikat. "Od rana grupa związkowców z Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80 prowadzi protest w siedzibie Polskiej Grupy Górniczej w Katowicach. Górnicy z WZZ Sierpień 80 domagają się uporządkowania rynku handlu węglem" - zaznacza związek.

Związkowcy z Sierpnia 80 oczekują na podjęcie rozmów i przyjazd wiceministra aktywów państwowych Piotra Pyzika, któremu chcą przekazać rozwiązania zwiększające dostępność węgla i zmniejszające jego cenę.

Sierpień 80 wskazuje, że Polska Grupa Górnicza sprzedaje tzw. ekogroszek po około 900 zł za tonę. Już po chwili ten sam węgiel oferowany jest dla odbiorcy, po 2,5-3 tysiące złotych.

"Cały zysk przechwytywany jest przez pośredników, co powoduje oburzenie odbiorców indywidualnych, którzy muszą płacić za węgiel trzykrotnie drożej, niż sprzedaje go PGG. Oprócz tego węgiel jest niedostępny, a odbiorcy indywidualni nie mogą go kupić. Ten sam problem mają górnicy i byli górnicy, którym węgiel należy się w ramach deputatu. Jest to efektem wieloletnich zaniedbań i patologii na tym rynku. Związkowcy z WZZ 'Sierpień 80' chcą rozwiązań, które obniżą cenę węgla dla odbiorców indywidualnych, wyeliminują pośredników i zwiększą jego dostępność.W ubiegłym tygodniu WZZ 'Sierpień 80' skierował w tej sprawie, kolejne już wystąpienie do Premiera Morawieckiego" - informuje w komunikacie Bogusław Ziętek, przewodniczący związku.

W PGG potwierdzono nam, że związkowcy z Sierpnia 80 są w siedzibie spółki i rozmawiają z członkami zarządu spółki.

