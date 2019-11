Związkowcy wznowili rozmowy z zarządem PGG

Związkowcy z Polskiej Grupy Górniczej (PGG), domagający się m.in. 12-proc. podwyżki płac górników w 2020 r., wznowili w piątek przerwane poprzedniego dnia wieczorem rozmowy płacowe z zarządem firmy. Według szefa górniczej Solidarności, dotąd nie doszło do zbliżenia stanowisk.

Około 30 związkowców z PGG spędziło w katowickiej siedzibie spółki już drugą noc. Działacze związkowi zapowiadają, że pozostaną w budynku do czasu osiągnięcia porozumienia. Oczekują, że w piątek zarząd przedstawi na piśmie konkretne propozycje płacowe.

"Nie było (podczas czwartkowych rozmów - red.) żadnego zbliżenia stanowisk. Zarząd ma dziś przedstawić dokument z propozycjami. Kiedy go zobaczymy, będziemy mogli powiedzieć, jak on wygląda i czy jest do zaakceptowania w jakiejkolwiek formie" - powiedział przed piątkowymi negocjacjami lider górniczej Solidarności Bogusław Hutek. Podkreślił, że strona społeczna czeka na "konkrety na papierze".

"Chodzi o konkrety, kwoty, a nie (...) napisanie, że będą oszczędności. Nie pracuję w górnictwie od dziś, więc wiem, gdzie można mieć oszczędności, a gdzie nie. Jeżeli ktoś chce oszczędzać na inwestycjach, to nie będzie wydobywał węgla. Więc ja nie mam zamiaru szukać oszczędności w inwestycjach, bo to doprowadzi prędzej czy później do tragedii na którejś kopalni" - dodał Hutek.

Jak mówił, zarząd PGG nie przedstawił dotychczas związkowcom żadnych kwot czy procentów dotyczących skali możliwych podwyżek.

W piątkowych rozmowach, podobnie jak w czwartek, uczestniczy wiceminister aktywów państwowych Adam Gawęda, odpowiedzialny w rządzie za sprawy górnictwa. W porannej rozmowie na antenie Polskiego Radia Katowice wiceminister wyraził nadzieję na osiągnięcie konsensusu w rozmowach. Nie chciał jednak przesądzać, czy możliwe jest rozwiązanie sporu przed przypadającą 4 grudnia Barbórką. PGG swoje barbórkowe obchody zaplanowała na sobotę.