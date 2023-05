Związkowcy z Bogdanki chcą gwarancji

Związki zawodowe zrzeszające pracowników Lubelskiego Węgla Bogdanka zorganizowały masówki informacyjne w związku ze zbliżającym się terminem przejęcia spółki przez Skarb Państwa.

Podczas masówek omówiono przebieg rozmów przedstawicieli strony społecznej i pracodawcy na temat gwarancji, jakie mieliby otrzymać górnicy po przeprowadzeniu zmian właścicielskich. Obecnie większościowy pakiet udziałów Bogdanki posiada Grupa Enea. Proces przejęcia Bogdanki przez Skarb Państwa powinien zakończyć się latem tego roku. Do końca lipca planowane jest zakończenie sporządzania wycen oraz innych dokumentów związanych z wykupem. Mając na względzie planowane zmiany, związkowcy przystąpili do rozmów z pracodawcą.

Istotną kwestią byłoby uzyskanie gwarancji zatrudnienia oraz rekompensat na wypadek ewentualnych zwolnień w przyszłości

- Z punktu widzenia NSZZ Solidarność najważniejsze są zabezpieczenia socjalne dla pracowników. Zależy nam na tym, by wraz ze zmianą właściciela warunki pracy załogi LW "Bogdanka" nie pogorszyły się - zaznacza Antoni Pasieczny, zastępca przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Lubelskiego Węgla Bogdanka, cytowany przez Solidarność Górniczą. - Istotną kwestią byłoby tutaj uzyskanie gwarancji zatrudnienia oraz rekompensat na wypadek ewentualnych zwolnień w przyszłości - wyjaśnia Pasieczny.

Strona społeczna chce również wynegocjować prawo do 7-procentowego odpisu na pracowniczy program emerytalny.

- Pracowniczy Program Emerytalny dla Pracowników Grupy Kapitałowej Enea taki 7-procentowy odpis przewiduje, jednak w przypadku pracowników LW Bogdanka wynosi on jedynie 4,5 proc. Myślę, że pracodawca na podniesienie wysokości odpisu powinien się zgodzić - tym bardziej, że górnicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pod ziemią wcześniej uzyskują prawa emerytalne i ten okres składkowy mają krótszy - podkreśla Antoni Pasieczny. - W ostatnim czasie zainteresowanie PPE wśród załogi znacząco wzrosło. Pracownicy, którzy przystąpili do programu jakiś czas temu i właśnie odeszli na emeryturę, otrzymali swoje pieniądze i okazało się, że są to kwoty całkiem pokaźne - dodaje.

Strona społeczna jest zdeterminowana w dążeniu do uzyskania wszelkiego rodzaju zabezpieczeń i gwarancji na piśmie

- Osobiście uważam, że przejście LW Bogdanka pod Skarb Państwa jest krokiem ku stabilizacji. Jeśli mam jakieś obawy, to wiążą się one z ewentualnymi działaniami kolejnych rządów w przyszłości - przyznaje Antoni Pasieczny, cytowany przez Solidarność Górniczą. - Ktoś może przecież podjąć decyzję polityczną o pozbyciu się należących do Skarbu Państwa udziałów w LW Bogdanka. Tak już kiedyś było i my o tym pamiętamy. Najpierw gwarantowano nam różne rzeczy, a potem błyskawicznie sprzedano Bogdankę funduszom inwestycyjnym. Właśnie dlatego, jako strona społeczna, jesteśmy zdeterminowani w dążeniu do uzyskania wszelkiego rodzaju zabezpieczeń i gwarancji na piśmie - podsumowuje Antoni Pasieczny.

Lubelski Węgiel Bogdanka Bogdanka zaopatruje w węgiel przede wszystkim odbiorców przemysłowych, zlokalizowanych we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. Główne kierunki zbytu węgla handlowego z Bogdanki to energetyka zawodowa i energetyka przemysłowa. W Grupie Lubelski Węgiel Bogdanka zatrudnionych jest blisko sześć tysięcy osób. Bogdanka jest największym pracodawcą na Lubelszczyźnie.