Związkowcy z Bogdanki mają pakiet antyprywatyzacyjny

Trwa uzgadnianie szczegółów dotyczących planowanego przejęcia należącego do koncernu Enea Lubelskiego Węgla Bogdanka przez Skarb Państwa.

Organizacje związkowe reprezentujące załogę Bogdanki wynegocjowały ze stroną rządową umowę społeczną.

Zgodnie z umową interesy pracownicze będą zabezpieczone, także na wypadek przyszłych prób prywatyzacji Lubelskiego Węgla Bogdanka.

Jednocześnie ekipa rządząca zaznacza, że nie kupuje spółki po to, by ją w przyszłości ponownie prywatyzować.

- 22 września wszystkie najistotniejsze kwestie udało nam się przedyskutować. Projekt umowy społecznej trafił już do Ministerstwa Aktywów Państwowych, gdzie jest analizowany pod kątem prawnym - zaznacza Mariusz Romańczuk, przewodniczący Solidarności w Lubelskim Węglu Bogdanka, cytowany w Solidarności Górniczej. - O ile zostanie podpisany, wejdzie w życie wraz z podpisaniem wstępnej umowy sprzedaży LW Bogdanka SA przez zainteresowane strony - dodaje Mariusz Romańczuk.

Umowę społeczną nazwano roboczo "pakietem antyprywatyzacyjnym"

- Naszą umowę nazywamy roboczo "pakietem antyprywatyzacyjnym", bo zawarte tam rozwiązania mają ochronić pracowników przed negatywnymi skutkami prywatyzacji, gdyby któraś z kolejnych ekip rządzących chciała Bogdankę ponownie sprywatyzować - podkreśla Mariusz Romańczuk, cytowany w Solidarności Górniczej. - Jeśli Skarb Państwa przejmie spółkę z rąk Enei, a potem będzie chciał ją sprzedać, załoga dostanie do podziału 15 procent akcji posiadanych przez Skarb Państwa. Z 22 milionów akcji pracownicy otrzymają nieodpłatnie ponad 3 miliony udziałów - na zasadach takich, jak w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw - zaznacza szef Solidarności w Bogdance.

Wymienia przy tym szereg innych zapisów, z których większość dotyczy bezpośrednio pracowników.

- Dzięki umowie, w sytuacji, gdy dojdzie do powtórnej sprzedaży pakietu kontrolnego udziałów LW Bogdanka SA, załoga uzyska prawo wyboru członka zarządu i trzech członków rady nadzorczej spółki - mówi Mariusz Romańczuk. - Są też gwarancje zatrudnienia - dwunastoletnie, ale wraz z kolejną zmianą właściciela ten dwunastoletni okres zacznie być naliczany na nowo. Jeśli Skarb Państwa po jakimś czasie zechce spółkę sprzedać, pracownicy będą mieli zagwarantowaną pracę przez 12 lat od momentu sprzedaży Bogdanki innemu podmiotowi - dodaje.

Wskazuje również, że w przypadku złamania gwarancji, zwolnionemu pracownikowi, który był zatrudniony w LW Bogdanka SA dłużej niż 10 lat, przysługiwać będzie odszkodowanie stanowiące równowartość wynagrodzenia za 30 miesięcy pracy.

- Pracownik o stażu krótszym otrzyma 18-krotność swojego wynagrodzenia. Kolejny punkt przewiduje, że składka odprowadzana przez pracodawcę na Pracowniczy Program Emerytalny wzrośnie do 7 procent wynagrodzenia, jakie otrzymuje dany pracownik - podkreśla Romańczuk. - Jest to maksymalny poziom składki przewidziany ustawą - dodaje Romańczuk, zaznaczając, że zawarte w projekcie umowy regulacje dotyczące stosunku pracy zostaną wpisane do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników LW Bogdanka SA.

Wynegocjowana umowa jest korzystna dla pracowników oraz samej firmy

Romańczuk wskazuje, że wynegocjowana umowa jest korzystna dla pracowników oraz samej firmy.

- Umieściliśmy tam zapis dotyczący gwarancji odbioru węgla na poziomie zapewniającym efektywne funkcjonowanie spółki - zaznacza Romańczuk. - W przypadku braku możliwości sprzedaży określonej ilości węgla ze względu na uwarunkowania zewnętrzne - związane z sytuacją rynkową czy regulacjami unijnymi - LW Bogdanka SA, na wniosek zarządu i związków zawodowych, ma zostać objęta rządowym systemem wsparcia na zasadach zawartych w umowie społecznej regulującej transformację górnictwa węgla kamiennego. Teraz czekamy na moment, kiedy wraz z przedstawicielami Skarbu Państwa, LW Bogdanka SA i Enei będziemy mogli złożyć podpisy pod umową, która - co też trzeba podkreślić - stanowi pewien kompromis. Na szczęście nie jest to "zgniły kompromis". Wynegocjowane przez nas warunki umowy z punktu widzenia załogi są po prostu dobre - ocenia szef Solidarności w Bogdance.

Lubelski Węgiel Bogdanka Bogdanka zaopatruje w węgiel przede wszystkim odbiorców przemysłowych, zlokalizowanych we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. Główne kierunki zbytu węgla handlowego z Bogdanki to energetyka zawodowa i energetyka przemysłowa. W Grupie Lubelski Węgiel Bogdanka zatrudnionych jest blisko sześć tysięcy osób. Bogdanka jest największym pracodawcą na Lubelszczyźnie.