Związkowcy z branży węgla brunatnego zaskoczeni nową strategią PGE

Sytuacja jest coraz bardziej napięta

Wskazywał przy tym, że nowa strategia rozwoju Grupy PGE będzie punktem odniesienia dla stworzenia analogicznych dokumentów przez pozostałe spółki energetyczne, żeby powstał spójny plan transformacji energetyki.Plany Grupy wywołały konsternację wśród związkowców.- Jesteśmy zaskoczeni, bo o tym wszystkim, o czym mówił 19 października prezes PGE Wojciech Dąbrowski, dowiedzieliśmy się z mediów - zaznacza w rozmowie z WNP.PL Bogumił Tyszkiewicz, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego z siedzibą we Wrocławiu. - W ogóle nie konsultowano tego z nami. I nie ukrywam, że byliśmy zaskoczeni tym, iż takie szczegóły co do programu energetycznego PGE podano. Na 26 października zaplanowano spotkanie w Warszawie na Stadionie Narodowym na ten temat, ale my jako Federacja Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego się tam nie wybieramy. No bo cóż, prezes PGE pewnie powtórzy to, o czym mówił 19 października. Niestety z nami nikt o szczegółowych kwestiach nie rozmawiał, nikt z nami niczego nie konsultował, kiedy był na to czas. A można było jedynie wcześniej usłyszeć, że są prowadzone jakieś prace mające na celu wydzielenie aktywów węglowych - dodaje Bogumił Tyszkiewicz.Wskazuje przy tym, że w środę 21 października związkowcy skupieni w Federacji Związków Zawodowych w PGE spotkają się w Bełchatowie, aby podjąć decyzje na temat dalszych działań. Sytuacja w sektorze węgla brunatnego robi się coraz bardziej napięta i coraz częściej można usłyszeć o możliwości wystąpienia akcji strajkowych.Związkowcy z branży węgla brunatnego mają się niebawem spotkać z prezydentem Andrzejem Dudą. Czekają na wyznaczenie daty spotkania. Tę wizytę w Pałacu Prezydenckim organizuje posłanka PiS Małgorzata Janowska z Bełchatowa.- Nie wygląda to dobrze, 19 października podali strategię PGE i wychodzi z tego, że odkrywki Złoczew nie będzie, a przecież mamy z prezydentem Dudą rozmawiać na temat przyszłości sektora węgla brunatnego, w tym także na temat inwestycji w Złoczew - mówi portalowi WNP.PL jeden ze związkowców. - Być może jest tak, że nas, jako przedstawicieli strony społecznej, teraz testują i czekają na to, jaka będzie nasza reakcja. My nie odpuścimy, będziemy walczyć o miejsca pracy i o energetykę na węglu brunatnym. Zobaczymy, jak do tego wszystkiego odniesie się prezydent, który wcześniej zapewniał nas, że będzie bronił węgla - dodaje nasz rozmówca.