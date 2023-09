Związkowcy z JSW chcą 302 mln zł na nagrody dla pracowników. Liczą na porozumienie

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) trwa spór zbiorowy dotyczący nagrody dla załogi. Przedstawiciele związków liczą, że uda się w tej sprawie osiągnąć porozumienie.

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) trwa spór zbiorowy dotyczący nagrody dla załogi. Reprezentatywne organizacje związkowe (Solidarność, Federacja Związku Zawodowego Górników JSW oraz Kadra) chcą, żeby pracownicy JSW otrzymali do podziału 15 procent netto kwoty przeznaczonej na podatek od nadmiarowych zysków za rok 2022. Pracodawca wylicza, że kosztowałoby to spółkę 302 miliony złotych i wskazuje na możliwość rozpoczęcia rozmów w sprawie wypłaty ewentualnej nagrody dla pracowników JSW po analizie wyników za trzeci kwartał 2023 roku.

- Prowadzony spór zbiorowy ma na celu docenienie pracowników, którzy również przyczynili się do tak dobrego wyniku finansowego spółki - zaznacza przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność JSW Sławomir Kozłowski w wywiadzie dla Solidarności Górniczej.

I wskazuje, że zarząd JSW nie jest zadowolony, gdy reprezentatywne organizacje związkowe upominają się o pieniądze dla załogi, dlatego szybko wylicza związane z tym koszty.

- Jednocześnie nie ucieka od rozmów i analizuje argumenty, które staramy się przedstawić w ramach zgłoszonych postulatów - przyznaje Kozłowski. - Mówiąc o prowadzonym sporze zbiorowym, trzeba stwierdzić, że propozycje zarządu są do rozważenia i trzeba je potraktować poważnie. Uważam, że dojdziemy do porozumienia, tym bardziej, że do mediacji włączył się pan Marek Wesoły, wiceminister aktywów państwowych. Po pierwszym spotkaniu z udziałem wiceministra można wnioskować, że strona pracodawcy szuka rozwiązania i jest gotowa do kompromisu. Zapewniam, że z naszej strony jest wola zawarcia porozumienia i w interesie pracowników doprowadzimy sprawę do pozytywnego zakończenia - zaznacza Sławomir Kozłowski w wywiadzie dla Solidarności Górniczej.

Wiceminister aktywów państwowych oraz pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego Marek Wesoły zadeklarował niedawno chęć poprowadzenia mediacji w sporze zbiorowym pomiędzy reprezentatywnymi organizacjami związkowymi zrzeszającymi pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej a zarządem firmy.

Podczas spotkania z udziałem ministra związkowcy zaakceptowali tę propozycję i odwołali planowaną na 29 września manifestację przed siedzibą Ministerstwa Aktywów Państwowych.

W 2022 roku grupa kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej wypracowała zysk netto w wysokości prawie 7,6 mld zł, który był wyższy o prawie 6,6 mld zł od zysku netto osiągniętego w 2021 roku. To najlepszy wynik w historii firmy.

Grupa kapitałowa JSW jest największym producentem węgla koksowego hard w Unii Europejskiej i jednym z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja, sprzedaż koksu i węglopochodnych stanowią podstawową działalność grupy JSW.