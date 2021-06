Związkowcy z JSW chcą odwołać wiceprezesa. Szykują referendum

Sławomir Ulatowski, przewodniczący NSZZ Solidarność-80 Pracowników JSW SA KWK Knurów-Szczygłowice przesłał do redakcji WNP.PL oświadczenie. Jest ono odpowiedzią na oświadczenie, jakie niedawno wystosował Artur Wojtków, wiceprezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej ds. pracy i polityki społecznej.

Oświadczeniem w oświadczenie

Napięta sytuacja

Nawet podczas nadaniu patronatu Świętej Barbary Miastu Knurów pomimo zaproszeń pan nie znalazł czasu. Reasumując powinien pan przeanalizować swoją działalność w JSW SA i zrezygnować ze stanowiska zastępcy prezesa ds. pracy i polityki społecznej” - kończy swoje oświadczenie Sławomir Ulatowski, przewodniczący NSZZ Solidarność-80 Pracowników JSW SA KWK Knurów-Szczygłowice.Odnosi się ono do niedawnego oświadczenia, jakie z kolei wystosował Artur Wojtków, wiceprezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej ds. pracy i polityki społecznej. Przypomniał on w nim, że 9 czerwca 2021 roku na oficjalnej stronie internetowej JSW zostało zamieszczone oświadczenie zarządu JSW dotyczące podwyżki płac w 2021 roku.- Informuję, że oświadczenie to nie było ze mną konsultowane, a z jego treścią zapoznałem się podobnie jak pozostali pracownicy JSW SA - po opublikowaniu go na stronie internetowej - zaznaczył w wystosowanym oświadczeniu Artur Wojtków.Wskazał w nim również, że „treść oświadczenia zawiera wiele nieprawdziwych informacji i jest dalece konfrontacyjna, w szczególności wobec związków reprezentatywnych działających w JSW, tj. ZOK NSZZ Solidarność JSW SA, Federacja Związku Zawodowego Górników JSW SA i Związek Zawodowy Kadra Pracowników JSW SA”.Artur Wojtków zaznaczył przy tym, że „należy zauważyć, że wyżej wymienione związki zawodowe zrzeszają prawie 80 proc. załogi, co daje liczbę 17.500 osób zatrudnionych w JSW SA.- Oświadczenie zarządu JSW SA z dnia 9 czerwca 2021 roku szkodzi dialogowi społecznemu prowadzonemu w JSW SA i może przez to prowadzić do konfliktu społecznego w naszej spółce - podsumował Artur Wojtków, wiceprezes JSW ds. pracy i polityki społecznej.W ten sposób Wojtków odniósł się do oświadczenia zarządu JSW zatytułowanego "Zarząd JSW: Będą podwyżki dla Załogi od 1 lipca 2021 nawet przy sprzeciwie reprezentatywnych organizacji związkowych".W tamtym oświadczeniu zarząd JSW zaznaczył między innymi: "odnosząc się do opublikowanego w mediach stanowiska trzech Reprezentatywnych Organizacji Związkowych (ROZ) (z 65 związków zawodowych działających w JSW) o odrzuceniu zapowiedzianych przez zarząd JSW podwyżek dla pracowników od 1 lipca 2021 r. podkreśla, że jest to wyraz braku dbałości o realną poprawę warunków płacowych Załogi JSW przez organizacje reprezentatywne. To brak zrozumienia i poparcia, że dla zachowania miejsc pracy i płacy najważniejsza jest kondycja całej Grupy i tworzony wokół niej klimat.Opinii ROZ nie podzielają inne pozostałe organizacje związkowe, działające w JSW. Podczas kolejnego spotkania online (07.06.2021), na które tradycyjnie już zostały zaproszone wszystkie 65 związków zawodowych JSW, większość przedstawicieli strony społecznej przychyliło się do proponowanych przez Zarząd rozwiązań. Strona społeczna otrzymała informacje i dokładne wyliczenia dotyczące kondycji finansowej Spółki, jej zobowiązań i obecnych możliwości.W związku z tym zarząd spółki kategorycznie i negatywnie ocenia postawę grupy kilku osób wnioskujących uprzednio o 4 proc., aktualnie o 6 proc. podwyżki i dodatkowe wynagrodzenia uzupełniające. Osoby te z premedytacją swoimi działaniami narażają 22 tysiące pracowników JSW na utratę pracy poprzez doprowadzanie Spółki do upadłości w wyniku stawiania nierealnych, niemożliwych do spełnienia żądań i dążenia do sporu. Eskalacja roszczeń wydaje się być podyktowana jedynie chęcią wzbudzenia niepokoju wśród ciężko i uczciwie pracującej załogi" - wskazano w oświadczeniu.Zaznaczono w nim również: "celem nadrzędnym Zarządu JSW jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy 22 000 Załodze na długie lata, odbudowa funduszu stabilizacyjnego, zabezpieczenie pieniędzy na spłaty wcześniejszych kredytów - także tych zaciągniętych w ramach wparcia w czasach koronakryzysu m.in. z Polskiego Funduszu Rozwoju - a także na bieżące inwestycje".Zarząd wskazał również w oświadczeniu: "dbając o swoich pracowników udzielił gwarancji zatrudnienia na 10 lat i od 1 lipca podniesie wynagrodzenia o 3,4 proc. - Niezależnie od sprzeciwu reprezentatywnych organizacji związkowych i odrzucenia przez nich zasłużonych podwyżek dla całej Załogi pragnę Państwa poinformować, że zapowiadane od 1 lipca podwyżki będą pracownikom JSW wypłacane. Taka jest decyzja Zarządu – zaznaczyłam cytowana w oświadczeniu Barbara Piontek, prezes JSW. – Dbanie o pracowników, ich byt, płacę i bezpieczeństwo pracy zwłaszcza w trudnych, covidowych czasach to nasz priorytet. Dziś pracownicy to dla nas inwestycja, a tą zrealizujemy na miarę aktualnych możliwości finansowych spółki - wskazała prezes JSW.Należy przypomnieć, że w Jastrzębskiej Spółce Węglowej rozpoczęły się w środę (16 czerwca) rokowania płacowe, będące następstwem postulatów zgłoszonych przez działające w spółce reprezentatywne związki zawodowe. Związkowcy domagają się 6-procentowych podwyżek oraz jednorazowych rekompensat, zarząd proponuje podwyżkę o 3,4 proc.