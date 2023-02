Związkowcy z JSW chcą podwyżek o 25 proc. i nie zamierzają odpuścić

Rokowania płacowe 2 lutego w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) zakończyły się fiaskiem. Propozycja zarządu wzrostu płac o 12 proc. - jak stwierdziły związki - jest nie do przyjęcia.

Na razie kwestia wzrostu płac w Jastrzębskiej Spółce Węglowej nie została rozwiązana.

Kolejne spotkanie zaplanowano na 8 lutego.

Czas pokaże, czy wówczas obie strony zdołają dojść do porozumienia.

Związkowcy podtrzymują swoje żądanie wzrostu płac o 25 proc.

Zarząd JSW - jak już informował WNP.PL - zaproponował w trakcie rokowań drugiego lutego "wzrost stawek płac zasadniczych od 1 stycznia 2023 roku o 12 proc".

Zgodnie z propozycją pracodawcy "po analizie sytuacji finansowej i produkcyjnej spółki za pierwsze półrocze 2023 roku zostanie dokonana ocena wyników spółki i podjęta decyzja co do ewentualnych wzrostów wynagrodzeń". Doprecyzowano, iż "wzrost stawek płac zasadniczych obejmować będzie wszystkich pracowników JSW według załączonych tabel stawek płac zasadniczych".

Reprezentatywne organizacje związkowe działające w Jastrzębskiej Spółce Węglowej - Solidarność, Federacja Związku Zawodowego Górników JSW SA oraz Kadra - nie zgodziły się na takie rozwiązanie.

"Strona społeczna po wnikliwej analizie zaproponowanego przez zarząd JSW SA wzrostu wynagrodzeń w 2023 roku o 12 proc. stwierdza, że jest nie do przyjęcia uzasadniając, że nie zrekompensuje to wzrostu inflacji w 2022 i prognozowanej inflacji w 2023 roku. Strona społeczna podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w protokole z mediacji z dnia 25 stycznia 2023 roku, tj. "Podniesienia stawek płac zasadniczych wynagrodzeń pracowników o 25 proc. w 2023 roku", uzasadniając to wynikami ekonomiczno-finansowymi spółki w 2022 roku oraz przewidywanym wynikiem spółki w 2023 roku" - zaznaczono w protokole mediacyjnym.

Trzecie spotkanie z udziałem mediatora odbędzie się 8 lutego. Początek zaplanowano na godzinę 11.00.

Albo będzie porozumienie 8 lutego, albo dojdzie do demonstracji 10 lutego

Związkowcy opublikowali oświadczenie, w którym podsumowali przebieg rozmów i odnieśli się również do planowanej na 10 lutego manifestacji.

- "Dobrym sygnałem jest modyfikacja poprzedniego stanowiska zarządu z poprzednich mediacji, gdzie z propozycji 0 proc. zarząd przeszedł na 12 proc. Natomiast ta propozycja jest nie do przyjęcia, ponieważ w dalszym ciągu powoduje spadek płacy realnej pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W związku z zaistniałą sytuacją zaplanowana akcja protestacyjna będzie realizowana, a wyjazd na manifestację w Warszawie pod Ministerstwem Aktywów Państwowych jest aktualny. Przygotowania trwają pełną parą. Spotkajmy się 10 lutego w Warszawie" - zaapelowali związkowcy.

Dodali również: "w ostatnim okresie podczas naszych mediacji widzimy wzrost aktywności mało znaczących organizacji związkowych... Mamy prośbę: nie przeszkadzajcie! My jak zawsze damy sobie radę!"

Grupa kapitałowa JSW jest największym producentem węgla koksowego hard w Unii Europejskiej i jednym z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja, sprzedaż koksu i węglopochodnych stanowią podstawową działalność grupy JSW. Firma zatrudnia około 22 tys. osób.