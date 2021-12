Związkowcy z JSW chcą rozmawiać o podwyżkach płac

Związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) wystąpili do zarządu spółki o rozpoczęcie rozmów na temat wzrostu wynagrodzeń w firmie w 2022 roku. Strona społeczna chce, by do spotkania w tej sprawie doszło w pierwszej dekadzie stycznia. Zarząd JSW na razie nie skomentował tej propozycji.

Wniosek o rozpoczęcie rozmów płacowych przedstawiły trzy działające w JSW reprezentatywne organizacje związkowe: Solidarność, Kadra i Federacja Związków Zawodowych Górników JSW SA.

Związkowcy chcą rozmawiać z zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej, aby omówić propozycję wzrostu płac na 2022 rok.

Poprzednie porozumienie dotyczące wielkości wzrostu płac w JSW w 2021 roku, jednorazowych nagród oraz podwyżki wartości posiłków profilaktycznych dla górników, podpisano 13 września br.

Trzy związki

Nie ma podstaw