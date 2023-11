Związkowcy z JSW domagają się wzrostu rzeczywistej wartości płac górników

Zdaniem związkowców z Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na rok 2024 powinien wynieść co najmniej tyle, ile tegoroczny wskaźnik inflacji plus 1 procent.

Przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych zrzeszających pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej (Solidarności, Federacji Związku Zawodowego Górników JSW i Kadry) zwrócili się do pracodawcy z żądaniem umieszczenia w opracowywanych planach techniczno-ekonomicznych JSW wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na rok 2024.

Zdaniem związkowców powinien on wynieść co najmniej tyle, ile tegoroczny wskaźnik inflacji plus 1 procent.

Pod wnioskiem skierowanym na ręce zarządu podpisali się liderzy: Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ Solidarność JSW SA - Sławomir Kozłowski, Federacji ZZG JSW SA - Paweł Kołodziej i Związku Zawodowego Kadra Pracowników JSW SA - Marek Płocharski.

Czy to początek negocjacji płacowych w Jastrzębskiej Spółce Węglowej?

Identyczne pisma, tyle że z postulatem wpisania przyszłorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń do planów techniczno-ekonomicznych poszczególnych kopalń, otrzymali dyrektorzy zakładów górniczych wchodzących w skład JSW oraz Zakładu Wsparcia Produkcji JSW.

Zachodzi pytanie, czy przedstawienie postulatu należy uznać za formalny początek negocjacji płacowych.

- Kierując pisma do zarządu i dyrektorów, w których domagamy się wpisania wzrostu wynagrodzeń na poziomie nie niższym niż wskaźnik inflacji plus 1 proc. do PTE poszczególnych zakładów oraz całej spółki, rozpoczęliśmy kolejne rozmowy płacowe - zaznacza szef ZOK NSZZ Solidarność JSW SA Sławomir Kozłowski, cytowany przez Solidarność Górniczą.

- Jako związek zawodowy Solidarność nie mogliśmy postąpić inaczej. Jesteśmy stanowczy i konsekwentni - wskazuje Kozłowski.

Związkowcy powołują się na wyniki finansowe JSW

- Zarówno dwa lata temu, jak i rok temu, mówiliśmy wprost, że dążymy do zachowania wartości płacy realnej pracownika JSW, a jeśli firma osiągnie dobre wyniki - do tego, by wartość wynagrodzeń pracowniczych rosła i by była wyższa niż wskaźnik inflacji - podkreśla Kozłowski, cytowany przez Solidarność Górniczą.

- Udało się to dość dobrze przeprowadzić w roku 2022 i w roku 2023. Bez względu na to, kto będzie reprezentował Ministerstwo Aktywów Państwowych, nakreślony przez nas cel chcielibyśmy ponownie zrealizować. Wobec dobrych wyników firmy, rzeczywista wartość płac górników z Jastrzębskiej Spółki Węglowej musi wzrosnąć - mówi Kozłowski.

I dodaje, że kwestie polityczne nie miały na tę decyzję żadnego wpływu.

- To samo robiliśmy dwa lata temu i rok temu, kiedy nie było wyborów. Naszym związkowym priorytetem jest doprowadzenie do wzrostu realnej wartości wynagrodzeń pracowników JSW. Zapewniam, że od niego nie odstąpimy - zaznacza Sławomir Kozłowski.