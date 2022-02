Związkowcy z JSW piszą do Jarosława Kaczyńskiego w sprawie z Rafako

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ Solidarność Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) wystosowała 25 stycznia 2022 roku pismo do Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości. „Szanowny Panie Premierze, zwracamy się do Pana z uprzejmą prośbą, o objęcie osobistym nadzorem procesu związanego z ‘dofinansowaniem’ prywatnego przedsiębiorstwa, jakim jest Rafako SA ze środków publicznych” - zaznaczają związkowcy w piśmie do Jarosława Kaczyńskiego.

Obawiają się, żeby z Grupy JSW nie wyciekło 100 mln zł

Zastanawiamy się, czy jednym z tych czynników, który ma być spełniony, jest zawarcie z JSW Koks aneksu, podnoszącego kwotę kontraktu o 100 milionów złotych?!Szanowny Panie Premierze, zdajemy sobie sprawę, iż blok 1000MW, który miał ponad rok temu być podłączony do systemu energetycznego w Jaworznie, a dalej nie wytwarza energii elektrycznej to duże negatywne obciążenie dla naszego systemu. Rafako jest tam generalny wykonawcą i Ministerstwo Aktywów Państwowych zabiega, by Jaworzno zostało jak najszybciej ukończone, a co się z tym wiąże, Rafako musi być na tyle w dobrej kondycji finansowej, by inwestycję tą ukończyć. I rozumiemy, iż zwiększenie kwoty kontraktu z Tauron jest narzędziem, by Rafako mogło tę inwestycję ukończyć.Natomiast nie rozumiemy, czytając wiadomości zawarte w Polityce Insight z dnia 24.01 br. i z niedowierzaniem traktujemy takie artykuły, które sugerują, że to Pan Premier zabiega o podpisanie niekorzystnych dla grupy JSW aneksów. W szczególności w świetle faktów, iż państwowe koncerny – jak PFR i Polimeks nie rozmawiają już z Rafako, a nieznani, prywatni inwestorzy!Zastanawiamy się, dlaczego taka firma jak JSW musi teraz zgodzić się, nie naliczając kar za opóźnienie (a przy dzisiejszych kosztach energii i braku produkcji prądu z nowej elektrociepłowni - JSW Koks ponosi wymierne straty) i podpisać aneks na 100 milionów złotych, by pieniądze te trafiły do prywatnego inwestora, który ma przejąć Rafako?!Zastanawiamy się, co na to PFR, który rozmawiał w dobrej wierze z Rafako, a teraz widać, że równolegle inni inwestorzy chcą przejąć Rafako i zarząd Rafako prowadzi dwutorowo te rozmowy! I zabiega, by z państwowej spółki, jaką jest JSW wypłynęły do prywatnego inwestora 100 milionów!Bardzo nam zależy, aby zadbać o to, by z naszej grupy kapitałowej nie wyciekały pieniądze, tak ogromne jak 100 milionów złotych w prywatne ręce! Dlaczego ciężka praca naszych pracowników, zarówno kopalń jak i koksowni i pieniądze przez nich ciężko wypracowane dla grupy JSW trafiały do prywatnych inwestorów „krajowych i zagranicznych”. Czemu JSW ma subsydiować prywatne firmy, które nie umieją wykonać zakontraktowanych inwestycji?! Te 100 milionów to kwota, jaka powinna być przeznaczona na inwestycje w naszej grupie!My nie jesteśmy akcjonariuszami Rafako. Warto sprawdzić Panie Premierze, dlaczego bez porównania ofert rynkowych, JSW Koks ma przekazać pieniądze prywatnym właścicielom Rafako, którzy nie wypełnili zobowiązań jakie na siebie wzięli. Nam wydaje się, że takie postępowanie to działanie na szkodę naszej Grupy kapitałowej JSW!Będziemy zobowiązani, za Pana osobiste zaangażowanie i nadzór nad tą bulwersującą nas sprawą - bezpodstawnego wzbogacania prywatnego inwestora - firmy PG Energy - jak donosi prasa, prywatnych inwestorów z cypryjskiej spółki Multirosa - kosztem państwowej firmy JSW. Prosimy Pana o pilne wsparcie i pomoc by pieniądze JSW zostały w JSW!” - zaznaczono na koniec pisma.Pod pismem skierowanym do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego podpisali się: Sławomir Kozłowski, przewodniczący Solidarności w Jastrzębskiej Spółce Węglowej oraz Roman Brudziński, wiceprzewodniczący Solidarności w JSW.Czytaj także: Ten kraj nie zamierza zamykać kopalń, ani rezygnować z węgla w energetyce