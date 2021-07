Związkowcy z JSW w piśmie do premiera bronią prezes Barbary Piontek

Przykrą prawdą jest to, że ci którzy dzisiaj stają do walki z Panią Prezes, to ludzie, którzy nie chcą i z oczywistych przyczyn nie mogą zaakceptować wprowadzanych zmian. Zarzucają Pani Prezes to, że zatrudniła nowych kompetentnych pracowników tym samym zapominając o tym, ilu „fachowców do spraw niepotrzebnych”, czy też członków rodzin tych działaczy zostało zatrudnionych przez tych wszystkich, których wcześniej brali w obronę - piszą do premiera Mateusza Morawieckiego przedstawiciele związków zawodowych działających w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW).

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej trwa konflikt pomiędzy reprezentatywnymi organizacjami związkowymi (Solidarnością, Kadrą oraz Federacją Związku Zawodowego Górników JSW) a prezes spółki Barbarą Piontek.

Reprezentatywne organizacje związkowe domagają się odwołania Barbary Piontek ze stanowiska prezes JSW.

Z kolei inne związki bronią prezes JSW, która ich zdaniem dobrze zarządza spółką i jest otwarta na dialog.

Dzisiaj to MY pracownicy prosimy o głos!!!