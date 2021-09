Związkowcy z kopalni Sośnica "zaniepokojeni". Chcą pilnego spotkania z zarządem PGG

Związki zawodowe działające w kopalni Sośnica, należącej do Polskiej Grupy Górniczej (PGG) wystosowały 10 września br. pismo do prezesa PGG Tomasza Rogali. Zaznaczyły w nim między innymi: "w ostatnim czasie coraz częściej dochodzi do przerw produkcyjnych spowodowanych niedostatecznym obłożeniem stanowisk pracy. Pomimo ciągłych interwencji w przedmiotowej sprawie przez stronę społeczną, obserwujemy brak reakcji ze strony zarządu PGG".