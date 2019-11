Związkowcy z PGG chcą natychmiastowego wznowienia rozmów płacowych

Reprezentanci central związkowych z Polskiej Grupy Górniczej przyszli w środę do siedziby spółki z żądaniem natychmiastowego wznowienia rozmów na temat podwyżek płac. Zapowiadają, że pozostaną w budynku, dopóki nie uzyskają gwarancji realizacji swoich postulatów.

Rozmowy płacowe w PGG są kontynuacją negocjacji z września br. 1 sierpnia związki zawodowe do zarządu spółki cztery postulaty dotyczące kształtowania płac w firmie w czwartym kwartale tego roku i w roku 2020. Domagały się m.in. przedłużenia zapisów porozumienia z kwietnia 2018 r. w sprawie dopłat do dniówek w wysokości od 18 do 32 zł, oraz wypłacenia górnikom rekompensaty za tegoroczne listopad i grudzień, kiedy mniej jest dni roboczych. Te dwa postulaty zostały spełnione, na podstawie zawartego 23 września porozumienia.Ustalono wówczas, że postulat dotyczący wzrostu płac o 12 proc. w przyszłym roku będzie dyskutowany po analizie wyników spółki po trzech kwartałach br., podobnie jak postulat włączenia dopłat do dniówek do podstawy naliczania wysokości nagrody barbórkowej i tzw. czternastej pensji. Do rozmów w obu tych sprawach strony wróciły w minioną środę, kończąc spotkanie bez porozumienia.Podczas poprzedniej tury rozmów, 23 września ustalono, że 10 grudnia br. załoga PGG otrzyma 860 zł brutto jednorazowej premii, co będzie kosztowało spółkę ok. 44 mln zł. We wrześniu zarząd PGG zagwarantował także, że górnicy utrzymają w przyszłym roku przysługujące im obecnie dopłaty do przepracowanych dniówek w wysokości od 18 do 32 zł.- Kolejny rok będzie na pewno nieco trudniejszy, co jest związane między innymi z sytuacją na rynku węgla koksowego, którego ceny mocno spadły - powiedział w rozmowie z WNP.pl Tomasz Rogala. - A trzeba pamiętać o tym, że również Polska Grupa Górnicza produkuje węgiel typu semi-soft. I tutaj odczujemy zmniejszenie przychodów.