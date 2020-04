Związkowcy z PGG odrzucili propozycję zarządu i złożyli swoją

Zarząd Polskiej Grupy Górniczej (PGG) zaproponował pakiet osłonowy przedstawicielom strony społecznej. Ta miała do czwartku 16 kwietnia br. odnieść się do propozycji zakładającej skrócenie czasu pracy do czterech dni w tygodniu oraz proporcjonalnej obniżki zarobków o 20 proc. Zmiany te PGG chciałaby wprowadzić na trzy miesiące. Związki zawodowe działające w PGG odrzuciły taką propozycję zarządu i zaproponowały swoją.

Strona związkowa zaproponowała, aby obniżenie wymiaru pracy i przestój ekonomiczny przez jeden dzień w tygodniu obowiązywały od 1 maja do końca lipca 2020 roku.- Uważamy, że takie zapisy porozumienia, jakie myśmy zaproponowali, to byłby mocny wkład załogi PGG w wysiłki na rzecz ratowania naszych kopalń i naszych miejsc pracy, ale też całej gospodarki - wskazuje Hutek. - Górnicy wiedzą, kiedy trzeba zacisnąć pasa, ale bardzo nie lubią być wykorzystywani i obwiniani za błędy innych, np. energetyki, za złe zarządzanie branżą. Wszyscy też mamy świadomość, że potrzebujemy silnego górnictwa, żeby móc szybko odbudowywać gospodarkę po kryzysie - zaznacza Hutek.Związkowcy od dłuższego czasu domagają się między innymi pilnego ograniczenia importu węgla z zagranicy. Kryzys wywołany epidemią koronawirusa spowodował spadek zapotrzebowania na energię elektryczną, a w konsekwencji na węgiel dostarczany z kopalń Polskiej Grupy Górniczej do elektrowni.Cała gospodarka obniżyła zużycie energii elektrycznej o około 10-12 proc., co bezpośrednio przełożyło się na spadek przychodów spółki i pogorszyło jej sytuację finansową. Dodatkowo, niektóre ze spółek energetycznych zwróciły się do PGG z wnioskiem o renegocjację kontraktów handlowych i zmniejszenie dostaw surowca.W pierwszej kolejności zarząd PGG podjął działania osłonowe, w tym spółka zwróciła się m. in. o przesunięcie terminów płatności części podatków.- Musimy chronić firmę i przygotować rozwiązania na przyszłość, gdy pokonamy pandemię, a gospodarka znowu przyspieszy - zaznaczył niedawno Tomasz Rogala, prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej.Polska Grupa Górnicza jest naszą największą spółką węglową. Zatrudnia ok. 41 tys. osób i wydobywa rocznie ok. 30 mln ton węgla.