Związkowcy z PGG ostrzegają: zaostrzymy protest

Wzrost dodatku za posiłek profilaktyczny z 1 do 1,5 procenta, wzrost deputatu węglowego do kwoty 997 złotych czy wzrost średniej płacy do poziomu 10 tysięcy złotych, czyli o 14 proc. - to tylko niektóre z postulatów trzynastu central związkowych, które od rana okupują siedzibę Polskiej Grupy Górniczej. - Będziemy tu do momentu, aż zjawi się przedstawiciel właściciela, czyli Skarbu Państwa. Jeśli te rozmowy się nie odbędą, to przewidujemy zaostrzenie form protestu - ostrzegają związkowcy.

Przedstawiciele central związkowych chcą, by w Katowicach pojawił się przedstawiciel właściciela, czyli Skarbu Państwa.

W akcji protestacyjnej uczestniczy 13 największych działających w PGG central związkowych, w budynku rotacyjnie przebywa od 30 do 40 górników.

W stolicy aglomeracji ma pojawić się minister Piotr Pyzik, pierwsze rozmowy zaplanowano na środę 13 lipca.

Przedstawiciele central związkowych chcą rozmawiać nie tylko o podwyżkach, chcą także weryfikacji umowy społecznej, uregulowania sytuacji związanej z energetyką, ale przede wszystkim w związku z sytuacją geopolityczną – zwiększenia wydobycia węgla i zatrudnienia nowych pracowników.

- Załoga musi pracować 7 dni w tygodniu. I tak naprawdę zjadamy swój własny ogon, bo bez inwestycji tak naprawdę nie zapewnimy możliwości eksploatacyjnych na kolejne lata i skrócimy żywotność kopalń. Przykład chociażby Katowic, w Kopalni Wujek inwestycji nie ma już żadnych - mówi Roland Zagórski, przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce.

- Chcemy rozmawiać z rządem na temat przyszłości polskiego górnictwa dlatego, że wyraźnie widać, iż ta polityka, która była do tej pory prowadzona, po prostu się rozjechała i trzeba podejmować jak najszybciej decyzje w sprawie wzmocnienia potencjału wydobywczego PGG i odbudowy potencjału energetyki węglowej, bo będziemy mieli kłopoty już tej zimy, jeśli tego nie zrobimy - dodaje Bogusław Ziętek, przewodniczący Sierpnia 80.

Energetyka za polski węgiel płaci mało

- Nie może być tak, że energetyka chce obniżenia ceny, jak węgiel tanieje, a jak węgiel drożeje, to nie chce rozmawiać o wzrostach cen tego węgla, a jednocześnie wszędzie są pokazywane drastyczne podwyżki cen energii elektrycznej. Energetyka generuje miliardowe zyski, a PGG stało się kotwicą inflacyjną. I nie może być tak, żeby Ci pracownicy, którzy narażają życie i zdrowie, zarabiali tak mało - mówi Roland Zagórski.

Związkowcy podają tu przykład między innymi kopalni Rybnickich. Jak twierdzą, załoga Polskiej Grupy Górniczej stara się na wszelkie sposoby przenieść się do Jastrzębskiej Spółki Węglowej, bo po porównaniu zarobków w Polskiej Grupie Górniczej i Jastrzębskiej Spółce Węglowej wyniki są zdecydowanie na korzyść JSW.

Związkowcy: z ministrem było jak z Yeti

Do sytuacji w PGG odniosło się już Ministerstwo Aktywów Państwowych. Zapewniając, że jest w stałym kontakcie ze stroną związkową. Rozmowy zaplanowano na środę 13 lipca. W stolicy aglomeracji ma pojawić się minister Piotr Pyzik.

Zarząd @BiuroPrasowePGG oraz @MAPGOVPL są w stałym dialogu ze stroną społeczną. W środę do Katowic wybiera się minister @piotrpyzik. Kolejne spotkanie zaplanowane jest na piątek. Wykorzystywanie kryzysu energetycznego do eskalacji napięć nie leży w interesie Polski i górników. — Karol Manys (@rzecznikMAP) July 11, 2022

- Bardzo dobrze, że minister Pyzik się wybiera, bo on formalnie jest odpowiedzialny za górnictwo, a do tej pory było z nim trochę tak, jak z Yeti - wszyscy o nim słyszeli, a nikt go nie widział, ale to jest nie ten poziom decyzyjny, dlatego że tutaj trzeba podejmować decyzje z obszaru daleko wykraczającego poza górnictwo i są to decyzje związane zarówno z kwestiami budżetowymi, jak i kwestiami w ramach ustaleń w Unii Europejskiej - podkreśla Bogusław Ziętek.

Przedstawiciele central związkowych chcą, by w Katowicach pojawił się przedstawiciel właściciela, czyli Skarbu Państwa. Jak mówią, minister Pyzik do tej pory nie był osobą decyzyjną. Liczą, że będzie to wicepremier Jacek Sasin lub premier Mateusz Morawiecki.

- Poseł ziemi śląskiej, premier tego rządu nie był zbyt chętny do tego, żeby rozmawiać; wielokrotnie pisemnie zwracaliśmy się do niego. Myślę, iż pan wicepremier niezwłocznie się zjawi na te rozmowy. Będziemy tutaj do skutku. Jeśli te rozmowy się nie odbędą, to przewidujemy zaostrzenie form protestu - ostrzega Roland Zagórski.

W jaki sposób i z jakim nasileniem formy protestu będą się zmieniać, zależy od ustaleń, jakie podejmą centrale związkowe w PGG. W akcji protestacyjnej uczestniczy 13 największych działających w firmiecentral związkowych, w budynku rotacyjnie przebywa od 30 do 40 górników.