Związkowcy z PGG: przedstawcie program naprawczy, to podpiszemy porozumienie

W czwartek 23 kwietnia centrale związkowe z Polskiej Grupy Górniczej przedstawiły stanowisko. Zaznaczyły w nim między innymi, że rozumieją powagę sytuacji i konieczność polnego wprowadzenia działań antykryzysowych w spółce. Dlatego są skłonne podpisać z pracodawcą porozumienie antykryzysowe, którego celem jest ratowanie miejsc pracy. Najpierw jednak strona społeczna chce się zapoznać z programem naprawczym dla PGG i oczekuje na jego przedstawienie do 4 maja.

Górnicze związki nie kryją oburzenia

Rząd spisał górnictwo na straty?

Związkowcy, nie kryjąc oburzenia, zaznaczali po spotkaniu z udziałem wicepremiera Sasina 21 kwietnia, że usłyszeli, iż wstrzymanie importu energii jest nieopłacalne, bowiem jest to bardzo tania energia. I że ewentualna blokada skutkowałaby znaczącym wzrostem cen energii. A poza tym wyższe koszty produkcji energii mogłyby ponoć zachwiać koncernami energetycznymi.- Nawet, jeśli tak jest, to pamiętajmy, że importowana energia jest tania, bo jej produkcja ze źródeł odnawialnych jest w olbrzymim stopniu dofinansowana - zaznaczył Bogusław Hutek, szef górniczej Solidarności i przewodniczący związku w Polskiej Grupie Górnicze, odnosząc się do spotkania 21 kwietnia. - Nie mamy zatem do czynienia z wolnym rynkiem, gdzie producenci konkurują ceną i jakością, tylko z rynkiem sterowanym przez Brukselę. Unia Europejska doprowadziła do likwidacji wolnego rynku w segmencie energetycznym, choć miała istnienie wolnego rynku gwarantować. Firmy takie, jak Polska Grupa Górnicza, są dziś na straconej pozycji, bo inne rządy swoich producentów energii mogą otwarcie wspierać, my natomiast musielibyśmy opuścić Unię Europejską, aby móc postępować dokładnie tak samo. Jeśli chodzi o wstrzymanie importu węgla z Rosji, niczego się ponoć nie da zrobić, bo byłoby to złamanie reguł Światowej Organizacji Handlu - wskazał Bogusław Hutek, cytowany w Solidarności Górniczej.Zdaniem związkowców sytuacja Polskiej Grupy Górniczej byłaby teraz lepsza, gdyby energetyka wywiązywała się z obowiązku zapłaty za zakontraktowany węgiel.Czytaj też: Bogusław Hutek o węglu z Kolumbii: czy rządzący w ogóle kontrolują ten stan rzeczy?! - Wspomnieliśmy o problemach w regulowaniu należności wobec Polskiej Grupy Górniczej przez spółki energetyczne - zaznaczył Hutek. - Odpowiedziano nam, że gdyby zaczęły one płacić, same popadłyby w kłopoty. I jak takie wypowiedzi interpretować? Bo ja widzę tylko jedną możliwość - górnictwo węglowe i górników rząd z góry spisał "na straty" po to, by ratować energetykę, która to energetyka kupuje energię i surowiec do produkcji energii z zagranicy, wspierając obce przedsiębiorstwa. Gdy o tym wspomnieliśmy, zarzucono nam demagogię i stwierdzono, że energetyka węgla potrzebuje, ale nie "aż tyle". Skoro nie "aż tyle", to ile? Na to pytanie nikt nam jednak nie odpowiedział - podkreślił Bogusław Hutek.Związki wskazują, że dalsze decyzje mogą być uzależnione od tego, co znajdzie się w rządowej koncepcji funkcjonowania sektora. Związkowcy przypominają, że wedle ustaleń z lutego 2020 roku miała ona zostać przedstawiona 21 kwietnia. Jednak tak się nie stało.- Strona rządowa oświadczyła, że przedstawi swój plan do końca maja. Nie możemy przecież tak długo czekać - podkreślił Hutek.Polska Grupa Górnicza znajduje się w bardzo trudnej sytuacji. PGG zawiadamia współpracujące firmy o wystąpieniu tzw. siły wyższej i zapowiada, że od 1 maja na miesiąc zawiesi wykonanie części kontraktów na roboty zlecone w kopalniach oraz na dzierżawę maszyn i urządzeń górniczych.Górnicza spółka podkreśla, że planuje wdrożenie działań ratunkowych, m.in. skrócenie czasu pracy i częściową redukcję wynagrodzeń. Ich celem - zaznacza Polska Grupa Górnicza - jest poszukiwanie oszczędności po to, żeby przetrwać kryzys.- Musimy chronić firmę i przygotować rozwiązania na przyszłość, gdy pokonamy pandemię, a gospodarka znowu przyspieszy - zaznaczył niedawno Tomasz Rogala, prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej.Należy przypomnieć, że we wtorek 14 kwietnia br. zarząd Polskiej Grupy Górniczej przedstawił pakiet osłonowy na czas kryzysu oparty na trzech filarach: skrócenie czasu pracy kopalń i wynagrodzeń o 20 proc., zamrożenie niektórych inwestycji i renegocjacje kontraktów oraz skorzystanie z rządowej pomocy w trybie tarczy antykryzysowej.Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych spółka zyskałaby 70 mln zł miesięcznie, dodatkowo przez obniżenie płac oszczędziłaby 55 mln zł miesięcznie, ograniczenie wydatków operacyjnych i inwestycyjnych przyniosłoby 70 mln zł miesięcznie, natomiast łączny efekt ekonomiczny pakietu wynosiłby ok. 195 mln zł każdego miesiąca i 585 mln zł po kwartale.W czwartek 16 kwietnia strona społeczna odrzuciła propozycje zarządu PGG. Związki zaproponowały wprowadzenie przestoju ekonomicznego przez 4 dni w miesiącu z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w tym czasie w wysokości 60 proc. Zarząd uznał, że propozycja związków jest nieakceptowalna, ponieważ nie uratuje firmy.Polska Grupa Górnicza to nasza największa spółka węglowa, która zatrudnia około 41 tysięcy osób i wydobywa rocznie około 30 mln ton węgla.