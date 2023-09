Związkowcy z węgla brunatnego: wybierzemy się na rozmowy do Warszawy

Wydaje się, jakby w PGE nikt już nie panował nad sytuacją - mówi portalowi WNP.PL Adam Olejnik, szef Międzyzakładowego Związku Zawodowego Odkrywka KWB Bełchatów oraz przewodniczący Federacji Związków Zawodowych GK PGE.

Adam Olejnik wskazuje, że minister aktywów państwowych jako właściciel PGE stroni od rozmów ze związkami zawodowymi.

Nie doprowadza do wyboru - mimo od kwietnia tego roku rozpisanego konkursu - prezesa PGE GiEK SA, co ogranicza nam możliwości negocjacyjne, ze względu na brak decyzyjności korporacyjnych - podkreśla Adam Olejnik.

Żądamy natychmiastowego rozstrzygnięcia konkursu na prezesa PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA - dodaje Olejnik.

Olejnik: wysyłamy po raz ostatni już ostrzeżenie do obozu rządzącego i czekamy na pilną reakcję

- W związku z brakiem odpowiedzi ministra aktywów państwowych na pisma, w których informowaliśmy o sytuacji w oddziałach i spółkach zależnych PGE GiEK, oraz monitach do premiera Mateusza Morawieckiego, wysyłamy po raz ostatni już ostrzeżenie do obozu rządzącego i czekamy na pilną reakcję. W przypadku zignorowania pism jeszcze we wrześniu zorganizujemy akcję protestacyjno strajkową na terenie naszych zakładów, a następnie pojedziemy przed siedzibę Prawa i Sprawiedliwości z informacją do pana wicepremiera Kaczyńskiego, prezesa PiS - wskazuje w rozmowie z portalem WNP.PL Adam Olejnik, szef Międzyzakładowego Związku Zawodowego Odkrywka KWB Bełchatów oraz przewodniczący Federacji Związków Zawodowych GK PGE.

Olejnik: minister aktywów państwowych jako właściciel PGE stroni od rozmów ze związkami zawodowymi

- W związku z trwającymi sporami zbiorowymi z udziałem mediatora na tle płacowym w Kopalni i Elektrowni Bełchatów, oraz wszystkich spółkach zależnych PGE GiEK SA, a także ewidentnego lekceważenia pracowników i strony społecznej, musimy podjąć działania które zmuszą zarządzających do prowadzenia rzetelnego, a nie fikcyjnego dialogu - podkreśla Adam Olejnik.

- Dość ściemniania pracownikom o ograniczonych zdolnościach podwyżek wynagrodzeń ze względu na powstanie NABE. Minister aktywów państwowych jako właściciel PGE stroni od rozmów ze związkami zawodowymi, nie doprowadza do wyboru - mimo od kwietnia tego roku rozpisanego konkursu - prezesa PGE GiEK SA, co ogranicza nam możliwości negocjacyjne, ze względu na brak decyzyjności korporacyjnych. Żądamy natychmiastowego rozstrzygnięcia konkursu na prezesa PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA - dodaje Olejnik.

- Jak wiemy projekt NABE upadł w Senacie, a Sejm nie zbierze się już w tej kadencji. Wydaje się, jakby w PGE nikt już nie panował nad sytuacją i choć zapewniano nas o szeroko rozumianej transformacji, wyjdzie na to, o czym mówiliśmy od lat - podkreśla Olejnik.

- Nie ma bezpieczeństwa energetycznego bez węgla. Za chwilę okaże się, że może inwestycje w energetykę jądrową napotkają na przeszkody, a węgla w odkrytych złożach surowca jest coraz mniej. Flagowy postulat PiS w poprzedniej kadencji (uruchomienie odkrywki Złoczew), jak się okazuje, był tylko grą przedwyborczą. Społeczeństwo Bełchatowa, a przede wszystkim dziesiątki tysięcy pracowników bełchatowskiego kompleksu energetycznego podziękują politykom PiS przy urnach wyborczych - zaznacza Olejnik.

Pracownikom energetyki konwencjonalnej szykuje się nieciekawa przyszłość

- Pracownikom energetyki konwencjonalnej szykuje się nieciekawa przyszłość, a wszystko wskazuje na to, że rząd nie ma pomysłu na sprawiedliwą społecznie i uzasadnioną ekonomicznie transformację, o czym może świadczyć program szybkiego odejścia od węgla ogłoszony przez prezesa PGE, z którego wycofano się kolejnego dnia - podkreśla Adam Olejnik.

- Mamy jeszcze czas do końca września, aby usiąść do stołu, ale warunkiem jest spotkanie z ministrem Sasinem, lub premierem Morawieckim. Jeśli nie, wybierzemy się na rozmowy do Warszawy - kończy Adam Olejnik.