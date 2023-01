Związkowiec przewiduje likwidację Grupy Tauron

Nie obawiam się skutków przejęcia Tauron Wydobycie SA przez Skarb Państwa - zaznacza Waldemar Sopata, przewodniczący Solidarności w Tauronie Wydobycie. Jego zdaniem operacja może być początkiem likwidacji całej grupy kapitałowej Tauron.

1 stycznia Tauron Wydobycie SA przestała być częścią koncernu Tauron i stała się spółką ze 100-procentowym udziałem Skarbu Państwa.

Waldemar Sopata, przewodniczący Solidarności w Tauronie Wydobycie wskazuje, że nie należy siać niepokoju.

Uważam, że Skarb Państwa będzie dążył do tego, by nasza firma działała na zdrowych zasadach - zaznacza Sopata.

- Mimo wszelkich zawirowań, jakie miały miejsce, kiedy wchodziliśmy w skład koncernu Tauron, poczynione zostały pewne inwestycje, które gwarantują przyszłość poszczególnym zakładom górniczym - wydrążono szyb na Janinie, wznowiono drążenie szybu na Sobieskim, odbudowano infrastrukturę na Brzeszczach. Dzisiaj jesteśmy parę kroków do przodu - podkreśla Waldemar Sopata w wywiadzie dla Solidarności Górniczej.

Światowy kryzys energetyczny udowodnił, że jednak warto dbać o własne surowce

Wskazuje przy tym, że uwzględniając możliwości wydobywcze i zapisy umowy społecznej regulującej zasady transformacji górnictwa i województwa śląskiego, Brzeszcze mają perspektywę funkcjonowania do roku 2040, a Janina i Sobieski - do roku 2049.

- Uwzględniając istniejące zasoby i czas obowiązywania koncesji, moglibyśmy fedrować nawet do roku 2064. Jest potencjał, są możliwości, a światowy kryzys energetyczny udowodnił, że jednak warto dbać o własne surowce, własne paliwo, bo na to zawsze ma się wpływ - zaznacza Waldemar Sopata w wywiadzie dla Solidarności Górniczej.

- Nie obawiam się skutków przejęcia Tauron Wydobycie SA przez Skarb Państwa. Wynegocjowaliśmy umowę, dzięki której pracownicy mają zagwarantowane zatrudnienie na 10 lat do przodu wraz z odpowiednim trybem odszkodowawczym na wypadek, gdyby gwarancje zostały naruszone. Inny zapis umowy mówi o tym, że dalsze zmiany właścicielskie, o ile nastąpią, zostaną wcześniej uzgodnione ze związkami zawodowymi - wskazuje Sopata.

Waldemar Sopata widzi wstęp do całkowitej likwidacji Grupy Tauron

- Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ Solidarność Tauron Wydobycie SA od początku opowiadała się za powrotem do struktury, jaka funkcjonowała przed utworzeniem Grupy Tauron, gdzie kopalnia i elektrownia stanowiły jedność - przypomina Waldemar Sopata.

- Byłoby to możliwe, tym bardziej, że w międzyczasie wybudowano bocznicę kolejową umożliwiającą dostarczenie węgla do elektrowni bezpośrednio z Zakładu Górniczego Sobieski. Niestety, nasza propozycja nie znalazła akceptacji wśród przedstawicieli innych struktur związkowych i właściciela, dlatego musieliśmy się nastawić na możliwie płynne i bezpieczne opuszczenie Grupy. Na pewne decyzje nie mieliśmy wpływu, ale tam, gdzie mogliśmy wywalczyć możliwie korzystne warunki dla pracowników Tauron Wydobycie SA, zrobiliśmy to - zaznacza Sopata.

- Moim zdaniem, wydzielenie Tauron Wydobycie SA jest wstępem do całkowitej likwidacji Grupy Tauron - podkreśla Waldemar Sopata w wywiadzie dla Solidarności Górniczej.

- Zapewne w maju, po naszych protestach, ktoś wpadł na pomysł, aby w pierwszej kolejności pozbyć się krnąbrnych górników, bo górnicy "krzyczeli najgłośniej". Wcześniej wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin zapewniał, że nie opuścimy Grupy przed notyfikacją umowy społecznej, jednak w pewnym momencie wszystko gwałtownie przyspieszyło. Nasze służby nie nadążały z opracowywaniem kolejnych analiz. Decyzja o wydzieleniu Tauron Wydobycie SA poza Grupę Tauron musiała zapaść mniej więcej wtedy. Teraz likwidacja Grupy prawdopodobnie przyspieszy. Taki jest mój osobisty pogląd - dodaje Sopata.

Jest duży szacunek dla pracowników energetyki, ale praca górnika pod ziemią niesie ze sobą bez porównania większe zagrożenia

Przejęcie Tauronu Wydobycie przez Skarb Państwa oznacza zmiany także w formule rozmów przedstawicieli związków zawodowych z pracodawcą.

- Przede wszystkim powinno być prościej. Będziemy rozmawiać bezpośrednio z pracodawcą, a nie z kierownictwem koncernu za pośrednictwem Rady Społecznej Tauron Polska Energia SA - mówi Waldemar Sopata.

- Dla nas to był zawsze problem, bo kiedy dochodziło do rozmów, zawsze pojawiał się argument, że pracownicy wszystkich firm należących do Grupy Tauron powinni zarabiać tak samo. Myśmy się nie zgadzali, by sztucznie zrównywać wynagrodzenia w tak różnych branżach, jak górnictwo i energetyka. Mam duży szacunek dla pracowników energetyki, ale praca górnika pod ziemią niesie ze sobą bez porównania większe zagrożenia. Tymczasem pod względem płacowym było dokładnie na odwrót - jako górnicy byliśmy w Grupie Tauron na szóstym czy siódmym miejscu, co rodziło określone napięcia. Teraz problem napięć pomiędzy branżami zniknie. Należy oczywiście pamiętać, że nie ma rozwiązań idealnych - wskazuje Sopata.

- Warto przypomnieć, że podstawową rolą związku zawodowego Solidarność - i każdej innej organizacji związkowej - jest dbanie o bezpieczeństwo pracy i godne wynagrodzenia pracowników. Na tym zamierzamy się skupić - zaznacza Sopata. - Premie rekompensujące utratę wartości zarobków ze względu na szalejącą inflację są rozwiązaniem doraźnym, a nie systemowym. Właściwym wyjściem byłaby podwyżka płacy zasadniczej. Zobaczymy, jak do tej propozycji podejdzie właściciel. To będzie pierwszy sprawdzian relacji społecznych w nowej rzeczywistości - podkreśla Waldemar Sopata.