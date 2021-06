Związkowiec z JSW do reprezentatywnych organizacji związkowych: nie szkalujcie innych!

Stanowczo, nie zgadzamy się na naigrywanie się z pani profesor Barbary Piontek, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej. To nie przystoi, trzeba szanować się wzajemnie. Panowie w spółce są od 28 lat, pani profesor od 1 marca 2021 roku, czyli zaledwie trzy miesiące. Zrzucanie na prezes całej winy za działania poprzedników, nie jest uprawnione - podkreśla Mirosław Dynak, przewodniczący ZZ Kadra JSW SA KWK Budryk w komentarzu nadesłanym do redakcji WNP.PL, w którym odnosi się do tzw. reprezentatywnych organizacji związkowych działających w JSW.

Błądzić jest rzeczą ludzką, ale trwać w błędzie - jest złem

Przeproście za bezpardonowy atak

Zarzuty można stawiać, jeżeli naprawdę jest powód, wtedy gdy na przykład łamane są prawa, brak jest dialogu, brak jest działań naprawczych. W tym przypadku nic takiego nie nastąpiło, to są nowe osoby w zarządzie JSW, inni następni pracownicy zajęli się naprawą kondycji spółki i przynosi to efekt, w postaci realizacji planów produkcyjnych, minimalizacji kosztów wydobycia, a to przynosi wymierne oszczędności i korzyści.Błądzić jest rzeczą ludzką, ale trwać w błędzie jest złem wyrządzanym nie tylko sobie, ale też innym. Ten błąd koncepcyjny ROZ zbyt długo istnieje i trwanie w nim, jest nie do pogodzenia ze społecznym-gospodarczym interesem spółki, nas wszystkich, ale i tych co przyjdą po nas. Nie tylko ROZ działają w spółce, są też inne organizacje i osoby, działające dla dobra tej spółki. Mamy ,,Zło Dobrem Zwyciężać", jak to się ma do treści zawartych w rzeczonym liście.List który w imieniu ROZ został udostępniony na WNP, szkaluje dobre imię Pani Profesor Barbary Piontek, prezes JSW SA, insynuuje jakoby działała niezgodnie z prawem, zarzuty o arbitralne decydowanie o podwyżkach, nie mogą być kierowane do Pani Profesor.Wiele związków zawodowych działających w spółce wystąpiło z żądaniami o podwyżki, zawartymi w pismach. To jest do sprawdzenia. Nasz związek zresztą też wystąpił, ale wtedy była sytuacja inna, spółka miała 2 miliardy zysku, dzisiaj wiemy, że spółka żeby przetrwać musiała zaciągnąć kredyt.Pani Prezes widząc niezadowolenie i owe żądania, przeliczyła i postanowiła wraz z Zarządem podnieść stawki zaszeregowania, o ile było możliwe na ten czas. Pracodawca może sam podwyższyć wynagrodzenia, nie może ich obniżyć, to po pierwsze. Po drugie, nie tylko organizacje reprezentatywne z wielką troską podchodziły do poprawy warunków płacowych, proszę zauważyć, że nasz związek, ale nie tylko on, bo wiele innych też, zawsze było gotowych i zaangażowanych w walce o prawa pracownicze.Nasz Związek zawsze rozmawiał i uczestniczył, i chciał rozmawiać i uczestniczyć w rozmowach rokowaniach, czy negocjacjach dotyczących, warunków pracy, płacy, spraw socjalnych, bezpieczeństwa i higieny pracy, wolności związkowych i innych spraw dotyczących szerokiego prawa pracy, ale też spraw dotyczących funkcjonowania naszej spółki.Byliśmy niejednokrotnie na spotkaniach z reprezentatywnymi związkami, ustalenia na nich były inne, a ostatecznie jednak zostały zmienione i uzgodnione przez przedstawicieli reprezentatywnych organizacji, często jako rozwiązanie mniej korzystne dla pracowników czy emerytów i rencistów. Wielokrotnie już same ROZ, nie informowały o spotkaniach i same podejmowały działania, o których my nie wiedzieliśmy, a powód tego jaki był, co przyświecało takim działaniom?Ujawnianie na zewnątrz do prasy, wewnętrznych działań podjętych przez Panią Prezes, w sposób co najmniej nieuporządkowany, z jednej strony stawia Spółkę w złym świetle, wobec szerokiej opinii publicznej i stwarza pozory nieuprawnionego działania, co nie jest prawdą. Pani Prezes obejmując stanowisko, musi mieć zaplecze intelektualne i fachowe, które pomoże jej prowadzić tak dużą spółkę, ograniczenie jej w tych kompetencjach już stawiało by ją w pozycji przegranej. Jeżeli chcemy aby spółka się rozwijała, to należy pozwolić Pani Prezes podejmować decyzje i rządzić.Co do przychylenia się do propozycji Zarządu podwyżki o 3,4 proc. w dniu 07.06.2021 roku ZZ Kadra JSW SA KWK Budryk, jest to duże przekłamanie i manipulacja, każda organizacja miała czas na zapoznanie się i podpisanie, bądź nie Porozumienia przesłanego pocztą wszystkim organizacjom społecznym. Wiemy, że inne organizacje popierały te podwyżki, lecz aby zaistnieć i być widoczne, że działają, dały swoje propozycje, większe od zaproponowanych.Niestety na ten trudny czas nie do spełnienia, ponieważ położyłoby to naszą Spółkę. Jako Związek Zawodowy odpowiedzialny i niezależny w swojej działalności zaakceptowaliśmy to Porozumienie bo takie uprawnienia posiadamy. Co do liczebności członków związku, podana liczba, nie odzwierciedla naszych działań, od lat działamy dla dobra całej załogi najpierw KWK Budryk, obecnie całej JSW SA i wszystkich którzy się do nas zwrócą z prośbą o pomoc.Pomagamy w sprawach indywidualnych i zbiorowych, m.in. też waszym członkom należących do reprezentatywnych organizacji i innych organizacji. Pomagamy pracownikom niezrzeszonym, poszukującym pracy, stażystom, studentom, emerytom i rencistom, bezrobotnym, pracownikom firm zewnętrznych zatrudnionych w spółce i innym pracującym.Pomagamy wszystkim którzy potrzebują pomocy związkowej, pomagamy stanąć na nogi i nie tracić nadziei. Pomagamy każdemu, kto się do nas zwróci o taką pomoc. Nikogo nie przymuszamy do wstąpienia, czy też nie wstępowania do naszej organizacji, bo to przeczyłoby naszemu powołaniu i byłoby działaniem przeciwko prawu, każdy decyduje o swoim życiu i przynależności sam, bez naszej ingerencji. Liczebność członków organizacji nie ma więc znaczenia do merytorycznej oceny działań, a tylko do próby wykazania. jak muszą się z reprezentatywnymi organizacjami wszyscy liczyć, tak naprawdę, to próba zastraszenia Pani Prezes i rządzących.W dalszej części list jest nie do skomentowania, ponieważ poziomu oszczerstw i insynuacji, manipulacji nie da się skomentować. Liczę na refleksję reprezentantów pracowników, czy tylko nielicznej grupy osób i przeproszenie za tak bezpardonowy atak na Panią Profesor Barbarę Piontek, prezes JSW SA. Z górniczym pozdrowieniem Szczęść Boże” - kończy swój komentarz Mirosław Dynak, przewodniczący ZZ Kadra JSW SA KWK Budryk.