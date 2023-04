Związkowiec z kopalni Turów:Ddziałania Żytawy próbą niszczenia polskiego przemysłu

To próba niszczenia polskiego przemysłu i przyciągnięcia pracowników do zbierania szparagów - ocenia plany niemieckiego miasta Żytawa związkowiec Solidarności z kopalni Turów Wojciech Ilnicki.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Niemieckie miasto Żytawa (Zittau) w Saksonii chce wnieść skargę do TSUE przeciwko kopalni węgla brunatnego Turów - poinformowały niemieckie media. W sobotę 25 marca 2022 roku rada tego miasta jednogłośnie zagłosowała w sprawie skargi. Chodzi o reakcję na podjętą w połowie lutego decyzję polskiego Ministerstwa Klimatu i Środowiska o wydaniu koncesji na dalsze wydobycie węgla brunatnego w Turowie do roku 2044.

Niedawno Czechy wycofają swoją skargę na Polskę z TSUE

Podobną skargę złożyła przed laty strona czeska. W lutym 2022 roku premierzy Polski i Czech Mateusz Morawiecki oraz Petr Fiala podpisali umowę w sprawie kopalni odkrywkowej w Turowie. Zgodnie z umową Polska zapłaci 35 mln euro rekompensaty, natomiast Fundacja PGE przekaże 10 mln euro krajowi libereckiemu. Czechy wycofają swoją skargę na Polskę z TSUE. Nadzór ze strony Unii nad umową ma trwać 5 lat.

Zdaniem przewodniczącego NSZZ Solidarność w kopalni Turów Wojciecha Ilnickiego decyzja władz niemieckiego miasta to kolejna już próba niszczenia polskiego przemysłu i odciągnięcia uwagi od postawy Niemców m.in. w sprawie wojennej napaści Rosji na Ukrainę oraz od wcześniejszej współpracy z tym krajem w ramach Nord Stream 1 i 2, która doprowadziła do kryzysu energetycznego w Europie.

Ostre porównania. "próba uderzania w polski przemysł i przeciągnięcia pracownika do zbierania szparagów"

"Proszę zauważyć: elektrownia atomowa w Polsce - źle. Port na Odrze - źle, kopalnia i elektrownia Turów - źle. Wszystko, co jest nowoczesne, co jest zrobione w najnowocześniejszych technologiach to jest złe. To jest odciąganie tematu od samych Niemców, próba uderzania w polski przemysł i przeciągnięcia pracownika do zbierania szparagów, do tych najmniej opłacalnych zawodów w Niemczech, gdzie oni mają potężne problemy, bo tam już nawet Ukraińcy nie chcą pracować" - powiedział PAP Ilnicki.

Ilnicki uważa, że niemiecka strona cierpi też w sprawie wydobycia w Turowie na "syndrom niepamięci", ponieważ historyczne źródła udowadniają, że to nie kopalnia Turów może szkodzić, ale wydobycie sprzed lat.

Na tym nie koniec. Akcentuje się jeszcze jeden bardzo ważny aspekt tej sprawy

"W czasach cesarskich i hitlerowskich, gdy te ziemie w całości należały do Niemców, odbywało się tam wydobycie głębinowe i to nawet pod centrami miejscowości. Jeśli teraz oni mają tam problemy, to niech zaglądają do map z tego okresu. My też mamy do nich dostęp, jednak oni są bezczelni, że nie odwołują się do historii i mają syndrom niepamięci. To beznadziejne, bo nie ma możliwości, by problem osuwisk dział się po stronie niemieckiej z powodu Turowa, gdyż przypomnę, że dzieli nas rzeka Nysa" - powiedział Ilnicki.

Podkreślił, że jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt tej sprawy: niemiecka strona atakuje Turów, czyli najnowocześniejszy kompleks w Europie, a sama eksploatuje znacznie gorsze kopalnie i elektrownie na węgiel brunatny.

"To jest totalna schizofrenia. Ich kompleksy energetyczne są znacznie mniej ekologiczne, a atakują Turów, najbardziej proekologiczny obiekt tego typu w Europie" - podsumował Ilnicki.