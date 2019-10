Zwiększony obrót akcjami JSW i pytania, co dalej

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) została utworzona w 1993 roku. W 2011 roku akcje JSW zadebiutowały na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Od tamtego czasu wiodło jej się różnie. Ostatnio znowu przyciąga uwagę, bowiem podczas ostatnich sesji giełdowych mieliśmy do czynienia z dużymi obrotami akcji tej górniczej spółki. W tym czasie właściciela zmieniło ok. 18 mln akcji, a zatem niemal 10 proc. wszystkich akcji.

Ucieczka do przodu

Pilnować kosztów, podnieść wydajność

Zaznaczył, że krytyczna sytuacja jest szczególnie w Europie na rynku stali, który najpierw zaliczył mocny cios w związku ze spowolnieniem w branży motoryzacyjnej i musi zmagać się z zalewem azjatyckiej stali, co przełożyło się na znaczącą nadwyżkę podaży.Łukasz Prokopiuk przypomniał, że kapitalizacja JSW jest obecnie już niższa od pozycji gotówkowej netto, co sugeruje, że "spółka jest traktowana, jakby miała na zawsze palić gotówkę".W bieżącym i następnym roku wolne przepływy pieniężne powinny być ujemne. Jednak dużą rolę odgrywa tutaj kulminacja projektów wydobywczych, które w następnych latach powinny wpłynąć na poprawę przepływów pieniężnych.Ponadto należy wspomnieć o nabyciu przez JSW Przedsiębiorstwa Budowy Szybów, co również powinno przyczynić do poprawy w dłuższym okresie oraz przeniesieniu wydatków inwestycyjnych z 2018 na 2019.JSW stara się iść do przodu - stawia też na innowacyjne rozwiązania i zamierza również wejść w nowe obszary, jak produkcja włókien węglowych czy produkcja wodoru.JSW zamierza promować wodór jako paliwo przyszłości. W spółce szacują, że będzie ona w przyszłości mogła wytworzyć w swoich koksowniach tyle wodoru, że wystarczy go do zasilania przez rok 800 autobusów na to paliwo. Upowszechnienie takich pojazdów w Polsce stworzy szansę dla JSW jako dostawcy paliwa.Potencjał wodorowy grupy Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest znaczący, gdyż około 50 proc. gazu koksowniczego to możliwy do wychwycenia wodór.Na rynku wskazuje się, że JSW w obecnych realiach powinna się skupić przede wszystkim na inwestycjach, w tym na poszerzaniu swojej bazy zasobowej. I to jest robione, na pierwszy plan wybija się tu budowa kopalni Bzie-Dębina. W 2022 roku ma zostać uruchomiona pierwsza ściana w kopalni Bzie-Dębina. Cała inwestycja warta 3 mld zł ma się zwrócić po ośmiu latach.- JSW musi inwestować w nowe złoże, by poszerzać swą bazę zasobową - zaznacza w rozmowie z WNP.PL wiceminister energii Adam Gawęda.Wiadomo, że bogata baza zasobowa decyduje o wartości każdej spółki surowcowej, stąd tak istotne jest ciągłe jej poszerzanie. Dochodzą do tego rozmowy z Prairie Mining w sprawie ewentualnego przejęcia pokładów węgla koksowego w złożu Dębieńsko na Górnym Śląsku i projektu kopalni Jan Karski w Zagłębiu Lubelskim. Jednak ostatnio w tym temacie zrobiło się cicho. Nie wiadomo, z jaką częstotliwością te rozmowy są prowadzone i co z tych kontaktów między JSW a Prairie może wyniknąć.Na razie natomiast wiadomo, że JSW powinna mieć w przyszłości zbyt na węgiel koksowy. Przez najbliższych dwudziestu lat nowe technologie w produkcji stali nie będą miały masowego zastosowania, tak żeby móc wyprzeć obecnie stosowaną metodę wielkopiecową.Jastrzębska Spółka Węglowa chce się zabezpieczyć na przyszłość. Stąd koncentracja spółki na inwestycjach. W ubiegłym roku kopalnie JSW wykonały ok. 65 km wyrobisk chodnikowych. A w tym roku plan zakłada wykonanie 77 km. Przyspieszenie wykonania części robót chodnikowych ma umożliwić samodzielna obudowa kotwiowa - znana i szeroko stosowana w światowym górnictwie, szczególnie w kopalniach skał twardych. Jeżeli w JSW obudowa kotwiowa się sprawdzi, to może sięgną po nią też w innych spółkach.JSW w perspektywie przynajmniej kilkunastu lat praktycznie nie widzi zagrożenia wynikającego z możliwych zmian technologicznych. Produkcja stali nie obejdzie się bowiem bez węgla koksowego.Negatywnym dla JSW czynnikiem jest pogorszenie sytuacji w branży stalowej i samych cen stali, na co może się przekładać na zmniejszenie popytu branży automotive i rosnące koszty emisji dwutlenku węgla.Czytaj też: Nie brakuje zagrożeń w górnictwie, ale są i szanse. Jednak trzeba je wykorzystać Szczęśliwie dla JSW sytuacja po stronie popytowo-podażowej nie powinna się w kolejnych latach znacząco zmienić. Na międzynarodowym rynku pojawiać się będą nowe kopalnie węgla koksowego, ale będą one zastępować te, gdzie złoża już sczerpano. A prognozy World Steel Association mówią o stabilnym wzroście zapotrzebowania na stal, co w przypadku JSW jest kwestią niezwykle ważną.W ostatnich tygodniach ceny węgla koksowego odbiły w górę i ustabilizowały się na poziomie około 160 dol/t, natomiast kontrakty na kolejne miesiące roku 2020 także są notowane na zbliżonym poziomie. Jest on w dalszym ciągu pozytywny dla JSW. Stabilizacja cen węgla koksowego nie przełożyła się jednak na powstrzymanie dynamicznych spadków cen akcji JSW.Wypada zatem życzyć spółce, że konsekwentna realizacja inwestycji i pilnowanie kosztów oraz podnoszenie wydajności spowodują, że wokół akcji JSW pojawi się więcej optymizmu.Wyzwaniem pozostaje wzrost wydajności wydobycia w kopalniach spółki. Wynosi ona 737,4 tony węgla na jednego pracownika rocznie i celem jest jej dalsze podnoszenie. Poprawa w tym zakresie będzie dobrym sygnałem dla rynku.Poza tym trzeba pamiętać, że Unia Europejska importuje rocznie około 40 mln ton węgla koksowego, którego największym producentem jest Jastrzębska Spółka Węglowa. Węgiel koksowy i koks to surowce wykorzystywane także w tworzeniu infrastruktury „zielonej” energetyki wiatrowej. A zatem rynek powinien chłonąć w kolejnych latach produkty jastrzębskiej spółki.